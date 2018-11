Intensiva budrykten omgärdar Billerud Korsnäs

Intensiva budrykten om Billerud Korsnäs

M&A Dagens Industri skriver att Billerud Korsnäs problem får budgivarna att flockas kring bolaget. Minst två riskkapitalbolag ska ha räknat intensivt på ett uppköp. Samma sak gäller SCA. I kulisserna lär dessutom kinesiska bolag med stora muskler finnas.

Billerud Korsnäs har under två år rasat på börsen. Kursfallet har satt bolaget i spel. SCA lär också har varit intresserade av att köpa Billerud, men fått nej av Fredrik Lundberg.

Billerud handlas på de lägsta nivåerna på fyra år. Det drar således ihop sig till en huggsexa. Kartongbruken i Gävle och Frövi har historiskt sett varit lönsamma och har en stark ställning inom vätskekartong som är en konjukturokänslig produkt. Börsvärdet på Billerud Korsnäs är nu nere i 22 miljarder kronor. Bakgrunden är den stora investeringen i Gruvön som kantats av problem. Notan för den nya kartongmaskinen har ökat betydligt. Dagens Industri skriver vidare i en annan artikel att den nya kartongfabriken blir ett guldägg.

Stena ökar i Scandic

Finans Direkt skriver att Stena har köpt aktier i Scandic Hotels, Mellan den 26 och 30 oktober köptes 1,2 miljoner aktier. Efter köpen uppgår Stenas innehav till 16,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Lägre resultat än väntat för Danske Bank

Banker Storbanken Danske Bank som pressas av penningtvättshärvan i den estniska filialen redovisar ett resultat före skatt på 3 588 miljoner danska kronor. Analytikern hade väntat sig ett resultat före skatt på 3 722 miljoner danska kronor, enligt Infront Data, rapporterar DI. "Verksamheten utvecklas överlag som väntat under de första nio månaderna. Vi hade en fortsatt utlåningstillväxt i de nordiska länderna tack vare en positiv utveckling i de nordiska ekonomierna", skriver Jesper Nielsen, tillförordnad vd på Danske, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det känt att Danske Banks resultat belastas med 1,5 miljarder danska kronor som banken kommer donera till en stiftelse, i spåren av härvan i Estland.

"Internt har vi fortsatt att investera ordentligt både i åtgärder som ska göra det så svårt som möjligt att använda Danske Bank för ekonomisk brottslighet och för att göra den nödvändiga hemläxan av Estland", skriver Jesper Nielsen.

Banken upprepar att nettoresultatet för 2018 väntas landa i intervallet 16-17 miljarder danska kronor.

Arion Bank ökar vinsten – flygkonkurs tynger

Banker Isländska Arion Bank, som börsnoterades i både Stockholm och Reykjavik i somras, har presenterat siffrorna för det tredje kvartalet. Banken vinstvarnade i början av oktober.

Intäkterna uppgår till 13 722 miljoner isländska kronor (11597). Räntenettot landar på 7 445 (7 250) miljoner och provisionsnettot blev 4.246 miljoner (3.865).

Arion Banks vd Höskuldur H. Ólafsson uppger att resultatet var lägre än väntat tyngt av framför allt konkursen för Primera Air. Bankens underliggande verksamhet beskrivs dock som stark, uppger Finwire.

Credit Suisse missar förväntningarna

Banker Den schweiziska storbanken Credit Suisses rapport visar att de totala intäkterna uppgick till 4,89 miljarder kronor i det tredje kvartalet, mot en förväntan på 5,05 miljarder kronor, enligt Bloomberg News analytikerprognos. Banken trycker på att det justerade resultat var 38 procent högre än motsvarande resultat i det tredje kvartalet och innebär det åttonde raka kvartalet med vinstökning från samma kvartal året före. I det tredje kvartalet var de justerade kostnaderna på den lägsta nivån på fem år och kostnadsprognosen för helåret 2018 är på väg att uppnås, framhåller Credit Suisse.

"När vi ser framåt mot 2019 räknar vi med ytterligare vinstförbättring från åtgärder som helt är inom vår kontroll", skriver vd:n Tidjane Thiam i delårsrapporten, enligt Direkt.

Dåliga lån största hotet - ändå vill EU sänka kraven

Banker EU-länderna väljer att gå emot EU-kommissionen och meddelar att man vill se sänkta säkerhetskrav som buffert för utlåning från unionens banker, i händelse av att lån förfaller och inte betalas tillbaka. Beskedet kommer samma dag som ECB:s bankövervakningsenhet utsett just ”dåliga lån” som den allra största risken mot europeiska banker, rapporterar Reuters.

Lundin talar ut om Sudan

Rättsprocess Lundin Petroleums ordförande Ian Lundin kommenterar åtalshotet mot honom själv och vd:n Alex Schneiter rörande folkrättsbrott i Sudan, i en intervju med SvD. Han säger bland annat att han tycker att de gjorde nytta under inbördeskriget, kring millennieskiftet. ”Att tro att vi medvetet skulle gå in i ett konfliktområde för att försöka tjäna pengar är absurt”. Vidare berättas att han ska på förhör i Stockholm under torsdagen. Han hoppas att det blir det sista.

DI kräver att C och L väljer M

Politik Tobias Wikström skriver i en ledare i DI att C och L bör välja M. På bordet ligger tillsättandet av en regering och underlaget för dess ekonomiska politik. Därför bör man stödja den regeringsbildare som stämmer bäst överens med den ekonomiska politik man själv föredrar. För C och L är svaret givet – Ulf Kristersson. Wikström går sedan igenom hur DN förvillat läsekretsen med olika alternativ, det senaste då dess ledarsida förordade en socialdemokratisk enpartiregering. Wikström skriver att tanken att en ren S-regering skulle bedriva allianspolitik är närmast vettlös. I den politiska debatten dominerar nu samarbetsproblem, inte sakfrågor. Allra minst diskuteras ekonomiska frågor, trots att det är kärnan i en regerings uppgifter.