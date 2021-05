Hon blir SEB:s nya Baltikumchef

Ulrika Lilja.

Hon efterträder Jonas Ahlström som, vilket kommunicerats tidigare, blivit utnämnd till Co-Head för SEB:s division Large Corporates & Financial Institutions. Därtill har Ulrika Lilja, för närvarande på Stora Enso, utsetts till chef för Group Marketing and Communication i SEB. Hon efterträder Karin Lepasoon som har valt att lämna banken för en ny roll i Vattenfall. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Med Niinas bakgrund från olika roller i SEB och Citigroup Finland känner jag mig trygg med att den baltiska divisionen är i de bästa händer, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef i en skriftlig kommentar.

Som ny chef för den baltiska verksamheten kommer Niina Äikäs också att ta plats i SEB:s verkställande ledning. Hon kommer att tillträda sin nya tjänst senast den 1 september 2021.

SEB:s division Baltikum erbjuder heltäckande bank- och rådgivningstjänster till privatpersoner och alla företagskundsegment i Estland, Lettland och Litauen. Divisionen har 65 kontor och betjänar cirka 1 miljon privathelkunder och 98 000 helkunder bland små och medelstora företag.

Ulrika Lilja, för närvarande Executive Vice President Communications and Marketing i Stora Enso, kommer att efterträda Karin Lepasoon, SEB:s chef för Group Marketing and Communication. Ulrika Lilja kommer att bli medlem av SEB:s verkställande ledning och väntas tillträda sin nya position senast under november 2021.