Här är alla vinnarna i Morningstar Fund Awards

Spiltan Aktiefond Stabil har tilldelats priset för Best Swedish Equity Fund och Spiltan Räntefond Sverige har tilldelats priset för Best SEK Corporate Bond Fund.



Motiveringarna lyder;



“Priset för Best Swedish Equity Fund går till Spiltan Aktiefond Stabil som lyckas upprepa förra årets vinst även i år. En starkt bidragande faktor till vinsten är hur förvaltarna lyckades hantera nedåtgående marknader åren 2020 och 2018 under en femårsperiod som i övrigt varit kraftigt stigande. Fonden har förvaltats av Erik Brändström sedan fonden lanserades år 2002 där Pär Andersson anslöt 2008”.



“Spiltan Räntefond Sverige har flera år i rad placerat sig i topp och tack vare ett starkt 2021 vinner fonden kategorin Best SEK Corporate Bond Fund. Fonden investerar i företagsobligationer och företagscertifikat med fokus på Investment grade och fastighetssektorn”.



Erik Brändström, investeringsansvarig och förvaltare av Spiltan Aktiefond Stabil kommenterar utmärkelserna;



–Vi är väldigt stolta och glada över utnämningarna. Det är ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsfilosofi fungerar och ger goda förvaltningsresultat över tid. Extra kul är det att det både är en aktie- och en räntefond som prisas, vilket visar på bredden i vårt erbjudande. Vi tror på långsiktighet och att fokusera på det vi kan påverka, det vill säga bolagsanalys och bolagsurval. Vår målsättning är alltid att äga bra bolag som vi kan behålla i portföljen på lång sikt.



Spiltan Aktiefond Stabil är en Sverigefond med god riskjusterad avkastning som investerar i kvalitetsbolag, investmentbolag och direktavkastande tillgångar. Spiltan Räntefond Sverige investerar i företagsobligationer och företagscertifikat med fokus på svenska bolag med god kreditvärdighet.

Nordea 1 - Asset Allocation Fund Fut Sub-Fd SEK har tilldelats priset för Best SEK Allocation Fund.



Motiveringen lyder;



”Vinnare av Best SEK Allocation Fund är Nordea 1 - Asset Allocation Fund Fut Sub-Fd SEK. Fonden förvaltas sedan 2004 av Per Walter som har lyckats kombinera en hög avkastning med begränsad risk vilket har resulterat i att fonden placerats sig i topp de seanste fem åren inom sin Morningstar fondkategori SEK Moderate Allocation”.



Maria Rengefors, chef för Nordeas svenska fondfilial, kommenterar;



–Jag vill gärna framhålla att vi är mycket stolta och hedrade över att Futura fått pris. Futura är en av våra äldsta fonder som startade i början av 90-talet och i fonden finns fortfarande väldigt många andelsägare, som alltså har anledning att känna sig nöjda att fonden håller så hög kvalitet. Tack!

Enter Fonder har tilldelats priset för Best Equity House.



Motiveringen lyder;



“Vinnare av Best Equity House Award är Enter Fonder. Med fokus på svensk aktiv förvaltning baserad på fundamental analys har samtliga Enters aktiefonder en Morningstarrating på fyra eller fem stjärnor. En starkt bidragande faktor till årets utmärkelse är fonden Enter Sverige Pro som är topprankad av Morningstar”.



Sten Lindquist, förvaltare hos Enter Fonder, kommenterar;



–När vi startade Enter för dryga 20 år sedan lade vi fast riktlinjer för aktieförvaltningen. Och de gäller än idag. Vi letar efter ”bra” bolag till vettigt pris. Några av de egenskaper vi söker hos bolagen är lönsam och hållbar tillväxt, skalbar affärsmodell och inte minst bra ledning och starka ägare. Vi stannar gärna kvar som långsiktig ägare i ett bolag. Hexagon är ett bra exempel som svarat upp väl mot våra kriterier. Där har vi varit investerade i 15 år.

Öhman Fonder har tilldelats priset för Best Fund House Overall.

Motiveringen lyder;



”Öhman Fonder med ett brett utbud av aktivt och passivt förvaltade fonder, globalt likväl som lokalt, är vinnare av årets Best Fund House Overall. Aktiefonden Öhman Global förvaltad av Filip Boman samt Öhman Räntefond Kompass förvaltad av Lars Kristian Feste har varit starkt bidragande till utmärkelsen”.



Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder, kommenterar;



–Att vi lyckas ta hem priset som bästa fondbolag i Sverige tror jag är en effekt av vårt breda utbud och framförallt vår övergripande syn på kapitalförvaltning som karaktäriseras av långsiktighet, hållbarhet och aktiv förvaltning. En av de absolut viktigaste faktorerna tror jag också är det dagliga gnetet där vi hela tiden försöker förbättra allt vi gör. Ständig förbättring är vårt mantra.

Vid årets prisutdelning tog Storebrand/ SPP Fonders ränteteam för tredje gången på fyra år hem förstapriset i kategorin "Best Fixed Income House".

–Jag är så klart väldigt glad för utmärkelsen, men framför allt är jag stolt över den process som vi i teamet byggt upp över tid, som fortsätter att leverera god avkastning i olika marknadsklimat. Vi strävar efter att hela tiden utnyttja våra styrkor i förhållande till portföljstorlek, mandat samt det faktum att vi har en större nordisk organisation i ryggen. Att vi även har väldigt kul på jobbet skadar inte, säger Gustaf Linnell, chef för Svenska Räntor, Storebrand Asset Management/ SPP Fonder, Sverige och tillägger;

–Under 2021 handlade mycket om att navigera de negativa konsekvenser högre inflation får för obligations- och kreditmarknaden. Den stora frågan för det kommande året blir hur centralbanker hanterar just högre inflation och samtidigt ett försämrat risksentiment, inte minst i ljuset av det krig som nu brutit ut i Ukraina. Ur ett förvaltarperspektiv innebär det att vi måste vara ännu mer snabbfotade och anpassningsbara eftersom marknaden med största sannolikhet kommer fortsätta att vara volatil och ängslig en tid framåt.

Morningstars motivering

"Priset för Best Fixed Income House Award går till Storebrand, lett av ett ränteteam med lång erfarenhet. Bolagets samtliga räntefonder har en hög rating hos Morningstar, där fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A har varit starkt bidragande till vinsten"