Handelsbankens vd om kränkningarna på Markets

Bank Handelsbankens vd Anders Bouvin kommenterar nu för första gången de uppmärksammade kränkningarna som ska ha skett på Handelsbanken Capital Markets. Han uppger att problemen med kränkingar och dålig miljö på den arbetsplatsen har fått pågå alldeles för länge. ”Jag hoppas innerligt att de förändringar vi har gjort en gång för alla långsiktigt ska fixa till det här problemet. Jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder”, säger Anders Bouvin till DI.

Nordea dumpar kunder för minska risken för penningtvätt

Bank Nordea har under flera år gjort sig av med misstänkta kunder för att minska risken för penningtvätt. detta sade Julie Galbo, riskhanteringschef på Nordea till Bloomberg New under tisdagen, refererar Nyhetsbyrån Direkt. Hon uppgav dock att det ändå inte går att utesluta att banken kan ha använts för sådana förehavanden.

ABG Sundal Collier redo att växa

Finans ABG Sundal Collier vill bli lika stark i Sverige och Danmark som i Norge och är därför i färd med att anställa nytt folk. Detta berättar Jonas Ström, som i dag är ansvarig för den svenska verksamheten men tar över som chef för hela finanshuset i maj nästa år, i en intervju med Bloomberg News. ”Vi ser många tillväxtmöjligheter inom corporate finance exempelvis rådgivning, kapitalanskaffning och M&A”, säger han i intervjun och påpekar att det finns ett stort behov i denna sektor för bra självständiga rådgivare.

Riksbankschef varnar för ett sämre läge för Sverige

Finans Uppstår det en ny finanskris kommer Sverige ha sämre möjligheter till internationellt samarbete än under förra krisen, säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley enligt Nyhetsbyrån Direkt. Under de tio år som gått sedan förra finanskrisen har stora länder som USA och Storbritannien gått i en mer isolationistisk riktning, varnar hon.

Storägare i Tesla köper aktier hos konkurrent

Börs Baillie Gifford & Co, en av de största investerarna i Tesla, har ökat sitt ägande kraftigt i den nyligen börsnoterade kinesiska konkurrenten Nio. Det framkommer av dokument inlämnade till amerikanska finansmyndigheterna SEC. Efter Wall Streets stängning i går rusade Nio över 22 procent, enligt Omni Ekonomi. Baillie Gifford ska, enligt dokumenten till SEC, ha köpt 85,3 miljoner aktier i Nio, motsvarande 11,4 procent av bolaget. Sedan tidigare äger Baillie Gifford & Co omkring 20 procent i Tesla.

Trump kritiserar FED

USA Donald Trump ogillar vad centralbanken Federal Reserve gör och vill se långsammare räntehöjningar. Detta sade presidenten på tisdagskvällen enligt flera medier. "Jag tycker inte vi behöver gå så fort fram, Jag gillar låga räntor”, sade han enligt Bloomberg. USA:s ekonomi har inga problem med inflationen sade han vidare, rapporterar CNBC. Trump menar att Fed agerar för kraftfullt för att dämpa prisstegringarna.

IMF varnar för nya svårigheter i banksystemet

Finans Banksystemet har blivit starkare och regleringsramverket har förbättrats under de senaste tio åren efter finanskrisen. Men nu varnar IMF i sin globala finansiella stabilitetsrapport, GFSR, att nya sårbarheter har vuxit fram och det globala finansiella systemet motståndskraft har inte testats ännu, enligt Nyhetsbyrån Direkt. IMF pekar bland annat på att den regulatoriska reformagendan bör användas proaktivt. "Bredbaserade makrotillsynsverktyg, inklusive kontracykliska kapitalbuffertar, bör användas mer aktivt i länder där finansiella förhållanden är ackommoderande och sårbarheterna är höga", skriver IMF. Makrotillsynsverktygen behövs även för att adressera sårbarheter utanför banksektorn, skriver IMF vidare.

Storägare i Arise ökar till 20 procent

Börs Vindkraftbolaget Arise flaggar för att finansmannen Johan Claesson har den 9 oktober köpt flera aktier och därmed ökat innehavet till motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och rösterna. Innehavet är uppdelat på flera juridiska personer, däribland CA Fastigheter som nu äger 12,2 procent och Carton Telecom med 6,7 procent. Johan Claesson är styrelseordförande i finanskoncernen Catella. I Catellas styrelse sitter även Arise styrelseordförande Joachim Gahm.

JP Morgan bäst på USA-aktier

Analys JP Morgan tar för tredje året i rad hem förstaplatsen i Institutional Investors betygsättning av amerikanska aktieanalytiker, enligt tv-kanalen CNBC. Listan betraktas som den viktigaste enkätundersökningen bland Wall Streets banker, enligt Nyhetsbyrån Direkt. Totalt 46 JP Morgan-analytiker platsade i det så kallade "All-America research team” i de 60 sektorer som ingick i årets enkät. På andra plats bland bankerna kom Bank of America Merrill Lynch, med 34 inkluderade analytiker. Tredjeplatsen gick till Morgan Stanley.

Ny finanschef på MQ

Karriär MQ har rekryterat Ola Wahlström som ny CFO för MQ. Han har en erfarenhet från fashion retail och haft flera olika roller inom området på Accenture, EY och senast Lindex. Senaste åren har han arbetat på Lindex som Group Business Controlling Manager och därefter som Ekonomichef för Lindex största säljbolag, Lindex Sverige AB. Han har även arbetat med Lindex digitaliseringsresa, både på en strategisk- och operativ nivå. Ola börjar den 1 november och arbetar tillsammans med Tony Siberg fram till den 19 december då han officiellt tar över CFO rollen.