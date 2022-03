Förnybar energi – boost för Swedbank Robur Climate Impact

Trots att marknaderna föll efter Rysslands invasion av Ukraina lyckades fonden generera positiv avkastning då bolag inom förnybar energi gick positivt. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,59 procent.



–Det står klart för alla att Europas beroende av rysk gas inte är hållbar eller för den delen världens beroende av olja som i många fall produceras i länder med tydliga demokratiutmaningar. En av lösningarna till detta beroende i Europa, och framförallt Tyskland, är en utbyggnad av förnybar energi och den senaste tidens geopolitiska händelser kommer att snabba på denna utbyggnad, skriver förvaltarna.



Under månaden kom positiva bidrag från både Orsted och Vestas som båda är verksamma inom vindkraft. Även solenergibolagen Solaredge och Enphase Energy steg kraftigt under februari.



Ytterligare positiva bidrag kom från det kanadensiska skogsbolaget West Fraser Timber. Fondens innehav inom metallåtervinning såg också stora uppgångar under månaden där både Sims och Steel Dynamics gynnade fondens avkastning.



Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Steel Dynamics, Red Electrica och VMware med portföljvikter om 3,11, 2,95 respektive 2,82 procent.



Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot informationsteknik, industri och utilities med portföljexponeringar om 26,0, 24,2 respektive 15,8 procent.



Gällande fondens geografiska exponering var USA största region med 41,5 procent av allokerat kapital. Därefter kom Kina och Tyskland med 9,1 respektive 8,4 procent av exponeringen.