Foodtech-bolag får draghjälp av Try Swedish på livsmedelsmässa

Konceptet Try Swedish används av Business Sweden på marknader runt om i världen för att främja svenska livsmedel och öka den svenska livsmedelsexporten. Det framgår av ett pressmeddelande.

På senare år har åtskilliga svenska startups inom livsmedelsindustrin utvecklat och anpassat sina produkter till följd av klimatförändringarna. Många av dessa foodtech-bolag har nu möjlighet att satsa på expansion till nya marknader efter att ha tagit in kapital.

I år ställer tio svenska företag ut tillsammans med Business Sweden i den svenska samlingsmontern för Try Swedish:

• Alex&Phil, ekologisk barnmat som är gluten- och mjölkfri.

• Bärta, ekologiska och växtbaserade burgare gjorda på ärta.

• Camelina of Sweden, ekologisk olja och frön från camelinaväxten.

• Get Raw / Dig, veganska och ekologiska snacks.

• Hooked, veganskt alternativ till tonfisk.

• Huj Foods, veganska smörgåspålägg.

• Messob, granola och gröt gjorda på teff.

• Oh Mungood, ekologiska och växtbaserade burgare gjorda på mungböna.

• Smakis/Buythebox, ekologiska och funktionella juicedrycker.

• Stockeld Dreamery, vegansk ost.