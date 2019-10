Fondförvaltare får prestigefyllt toppbetyg

Carl Sundblad som förvaltar fonden Cliens Småbolag får högsta betyg, AAA, i Citywires ranking av svenska fondförvaltare. Detta framgår av ett pressmeddelande.

För att överhuvudtaget bli bedömd av Citywire måste förvaltaren ha slagit sitt jämförelseindex över en treårsperiod och av de få utvalda är det endast cirka 10 procent som erhåller högsta betyg.

Citywire rankar fondförvaltarnas prestation i form av riskjusterad avkastning och inte fonderna som produkter, vilket skiljer sig från andra ratinginstitut. I dagsläget är det endast två förvaltare, inriktade på svenska aktier som innehar AAA-rating.

– Att den förvaltning vi bedriver har fått högsta betyg gläder mig. Det är ett bevis på att vår aktiva förvaltning ger ett tydligt mervärde till våra investerare, vilket i slutändan är det som verkligen betyder något, säger Carl Sundblad.

Carl Sundblad har en bakgrund som småbolagsförvaltare på SEB. Han kom till Cliens i augusti 2016 för att starta Cliens Småbolag och har ansvarat för fonden sedan starten 30 september 2016. Fonden förvaltar cirka 2 miljarder kronor. Totalt förvaltar Cliens Kapitalförvaltning ca 19 miljarder kronor i sju fonder och diskretionära uppdrag.

– Under Carl Sundblads förvaltning har Cliens Småbolag haft en årlig snittavkastning på 18 procent efter avgifter. Det är anmärkningsvärt goda resultat då exempelvis småbolagsindex avkastat 11,3 procent per år under samma period. Det är väldigt glädjande för hela firman att erhålla ett så fint betyg säger Tomas Henriks, Marknadschef på Cliens Kapitalförvaltning.