Finansveteranen ska hitta framtidens tech-enhörningar

Med en lång bakgrund inom svenskt finansliv, bland annat som vd för Nordnet och chef för SEB Liv och Investment Management, har Peter Dahlgren skapat sig ett betydande nätverk och erfarenheter från att bygga investeringsverksamhet. Nu ska han via venture capital-fonden Confidus, med stöd från bolaget Familjen Dahlgren Invest, göra investeringar i vad han ser som kommande tech-enhörningar.

– Vi har inom Familjen Dahlgren investerat i och stöttat startup-bolag i över femton år, nu lanserar vi en venture capital fond för att göra nya investeringar med hög potential och accelerera tillväxten i de bolag som har absolut störst potential. Målet är att hitta vinnarna på digitaliseringens framfart. Det är bolag som genom unika produkter kommer bli tillväxtraketer när affärsmodellerna skalas upp. Genom att bidra med kapital och kunskap kan vi tillsammans nå deras fulla potential, säger Peter Dahlgren när vi träffar honom i bolagets nya lokaler på Biblioteksgatan 29.

Fonden fick förra fredagen marknadstillstånd av Finansinspektionen.

Peter Dahlgren har med sig ett hands-on team med stark kompetens inom teknologi, scale-ups/start-ups och M&A i Confidus, som utöver han själv består av Tara Dahlgren, Roland Nilsson och Erlend Reitan.

Confidus Venture Capital syftar till att skapa en ägandemodell som inte är att likna vid traditionella VC- och private equity modeller. Istället vill Peter Dahlgren och teamet på Confidus bygga ett community av privata investerare som har en långsiktig syn på investeringen – Confidus The Club. Dessutom ska man se till att incitamentsstrukturen delas av VC-bolaget och investerarna.

– De traditionella VC-bolagen tenderar att bli för kortsiktiga och det är inte till gagn för bolagen. Confidus bygger istället på att skapa långsiktigt ägande till förmån för såväl investerare som för portföljbolagen. Har vi tålamod och hittar rätt bolag kommer vi skapa stora värden för alla inblandade. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta kommande enhörningar. De tar tid att bygga, men går desto snabbare att skala upp, och där hjälper vi till. Confidus anses vara en del av grundarteamet i våra bolag, och vi jobbar mycket nära grundarna, också i vardagen.

– Vi tar ingen årlig förvaltningsavgift likt andra VC-bolag, istället tar vi en 25 procentig andel av vinsterna som genereras i fonden vid exit. Det är en mer ärlig modell som sätter bolaget och investerarna i samma båt. Vårt fokus ligger på långsiktigt ägande och värdeskapande, vi ska följa bolagen från startup till miljardbolag och hjälpa till med transformativt kapital för att se till så att bolagen kan växa och skapa långsiktiga konkurrensfördelar.

Confidus kommer investera i vad man kallar ”hypertech growth”, vilket är bolag som genom unika produkter och skalbara affärsmodeller ska vara ledande i den digitala omställningen. Hittills har investeringsteamet på Confidus identifierat ett par bolag som möter de kriterier man letar efter – det ena inom digital marknadsföring, det andra inom automatisering.

Inom automatisering har Confidus investerat i EvoluteIQ, bolaget verkar inom så kallad hyperautomation där man har utvecklat en teknisk plattform för att automatisera bolags processer.

– Evolute identifierar processer i bolags arbetsflöden som kan automatiseras och erbjuder en plattformbaserad lösning där användarna själva kan bygga processer utan att kunna kod. Man har hjälpt kunder inom många olika branscher att hitta mer kostnadseffektiva sätt att jobba på. Och det här är en utveckling som bara kommer accelerera i takt med att organisationer blir mer digitala”, säger Peter och menar att EvoluteIQ står inför en explosiv tillväxt.

– Automatisering kommer bli en grundbult i den fjärde revolutionen då samhället blir digitalt på riktigt. Det kommer innebära att många processer som idag är manuella kommer skötas helt automatiskt via innovativa tekniska lösningar. Den här utvecklingen kommer ske i en rasande fart.

– Evolute sitter i en guldsits givet den utvecklingen. Bolaget har på senare tid vunnit ett långsiktigt kontrakt med ett internationellt börsnoterat bolag som ger stora intäkter och tillväxtmöjligheter.

Inom digital marknadsföring har Confidus investerat i Phyron. Det är ett bolag som skapar videoinnehåll baserat på artificiell intelligens. När e-handlare idag behöver videoinnehåll för sina produkter är det ofta en kostsam och onödigt komplicerad process. Genom Phyrons algoritmer kan videos skapas av kundens tillgängliga bildinnehåll och snabbt generera tusentals videoklipp. Video är väldigt effektivt för konvertering, men få använder idag mediet för att marknadsföra sina produkter i större skala.

– Hittills har bolaget riktat sig mot ecommerce-sajter och sajter som säljer bilar, då detta är industrier där konverteringar i mångt och mycket bestäms av känslan för innehållet. Men affärsmodellen kan lätt skalas upp och användas av bredare e-handelsplatser. Phyron har vunnit et avtal med en av värdens största e-handelsplatser och förväntar stärk tillväxt, möjligheterna är egentligen hur stora som helst och bolaget har bara skrapat på ytan på en mångmiljardindustri. Det räcker med att se på TikToks framfart för att förstå kraften i video som digital strategi.”

Confidus Venture Capital siktar på att ta in kapital i en första investeringsrunda under det fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021, därefter ser man framför sig en andra runda med företräde för tidiga investerare under det andra eller tredje kvartalet 2021. Bolaget räknar med att addera en till två nya bolag om året.