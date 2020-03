Finansförbundet: "Rekordökning av nya medlemmar"

Ulrika Boëthius, förbundsordförande på Finansförbundet, berättar att coronakrisen satt förbundets existensberättigande på sin spets. Förbundets medlemmar för en intensifierad dialog med förbundet om allt ifrån reglerna att arbeta hemma till kundmöten och fysisk kontakt med människor.



De senaste veckorna har vi sett ett rekordstort inflöde av nya medlemmar till förbundet, varje dag får vi 50 till 80 nya medlemmar och vi ser att medlemmarnas behov av en stark facklig organisation ökar brett. De senaste åren har vi snarare sett ett medlemstapp vilket under coronakrisen helt har vänt åt andra hållet.



Hon är även ordförande i Finans- och Försäkringsbranschens A-kassa och även där ser de samma utveckling. De senaste veckorna har det skett en fyrdubbling i inflödet av medlemmar som ansluter sig till A-kassan.



– Det är en markant skillnad från tidigare. Jag tror att det är så att de flesta har det väldigt bra till vardags och inte tänker på att de kommer behöva stöd eller rådgivning kring arbetsrelaterade frågor. Det är inte förrän det bränner till som de förstår vikten av att vara försäkrad och samla sin röst fackligt.



Rent praktiskt får förbundet just nu in många frågor om vad som gäller kring sjukskrivningar och regeringens nya åtgärdsprogram som bland annat innefattar möjligheten till permitteringar.



– Mycket handlar just nu om det praktiska arbetet och arbetsmiljön i stort. Hur gör våra medlemmar när färre vill besöka kontor och trycket istället ökar på telefonbanker och den digitala infrastrukturen? Många av företagen har beslutat om ändrade öppettider över telefon och fört över personal från de fysiska kontoren till att arbeta mer digitalt.



Ulrika Boëthius lyfter också frågan om kommande semester. Enligt rådande kollektivavtal ska sommarens semester finnas på plats innan den 15 april, en situation som få företag i nuläget klarar av att bestämma.



– Det är väldigt många arbetsgivare som givet det rådande läget inte kan ta ställning till sommarens semester nu, det är helt enkelt för osäkert läge. Bland de anställda råder samma osäkerhet och många frågar sig just nu om de ens vågar beställa en resa i sommar.



Nyheten om att Forex Bank permitterar 710 anställda kom i fredags. På Finansförbundet tror de däremot inte att kommande permitteringar kommer bli aktuella i branschen i en vidare mening.



– Det är självklart alltid tråkigt när våra medlemmar behöver göra insatser som denna. Däremot befinner vi oss just nu i ett exceptionellt läge.



– Att de permitterade medarbetarna går ner till 40 procent och ändå får behålla 92,5 procent tycker jag är en bra lösning. Det viktigaste är att alla som befinner sig i mitten av denna kris får behålla sina jobb och största delen av sina löner. Dels handlar det om att företagen ska kunna överleva krisen vi befinner oss i och dels kunna ha kvar den kompetensen som finns i bolaget.



Ulrika Boëthius säger samtidigt att konsekvenserna för branschen kan bli värre om coronakrisen skulle dra ut på tiden. Små nischade bolag är också mer drabbade än de större aktörerna.



– Jag tror inte vi kommer se så många fler permitteringar i branschen. Bank- och finanssektorn är en samhällsviktig och kritisk bransch och trots att krisen briserar finns det fortsatt ett behov av att finansiella tjänster fungerar.



– De som är hårdast drabbade är enskilda företag som är nischade inom vissa tjänster. De har mycket svårare att klara sig när intäkterna försvinner. De stora bankerna har däremot en bred verksamhet som fortsätter fungera.