Konkurrenskraft: EU måste höja ribban för att hinna ikapp

Oron är stor i Europa för att kontinenten hamnar efter i den ekonomiska utvecklingen.

Allt från global konkurrens, stagnerande tillväxt, svag demografi, höga energikostnader, säkerhetsrisker och handelspolitik sätter press på EU inför framtiden.

Mycket av de problemen togs upp i den uppmärksammade rapporten från den före detta italienska premiärministern Mario Draghi som släpptes i september förra 2024.

Missa inte:

Tio stora hinder: Företagens krav på EU. Dagens PS

I januari släppte också EU-kommissionen ett omfattande paket för att öka unionens konkurrenskraft.

Har inte räckt till

I en analys i Politico av Mujtaba Rahman, chef för Eurasia Group, ger han EU både ris och ros för vad som har hänt sedan Draghi-rapporten släpptes.

Enligt Rahman har man inte lyckats nå upp till sina egna mål, men heller inte helt tappat det.

ANNONS

Bland ljuspunkterna lyfter han upp EU:s ansträngningar att minska byråkratin samt satsningarna på försvaret. Utsikterna för europeisk försvarsfinansiering och konsolideringen av blockets försvarsindustriella bas har förbättrats markant.

Läs mer:

Svenskarna leder Europas sparande – nu följer EU efter. E55

Inom andra områden på agendan, såsom att fördjupa integrationen av bank- och kapitalmarknader eller förbättra kontinentens teknikekosystem lyser dock framgångarna med sin frånvaro.