Trumps intåg i Vita huset är ett bra tillfälle för EU att bättra ekonomin. En del åtgärder har tagits men det finns mycket kvar att jobba med menar Mujtaba Rahman på Eurasia Group. Svaret finns i Draghi-rapporten.
Konkurrenskraft: EU måste höja ribban för att hinna ikapp
Oron är stor i Europa för att kontinenten hamnar efter i den ekonomiska utvecklingen.
Allt från global konkurrens, stagnerande tillväxt, svag demografi, höga energikostnader, säkerhetsrisker och handelspolitik sätter press på EU inför framtiden.
Mycket av de problemen togs upp i den uppmärksammade rapporten från den före detta italienska premiärministern Mario Draghi som släpptes i september förra 2024.
I januari släppte också EU-kommissionen ett omfattande paket för att öka unionens konkurrenskraft.
Har inte räckt till
I en analys i Politico av Mujtaba Rahman, chef för Eurasia Group, ger han EU både ris och ros för vad som har hänt sedan Draghi-rapporten släpptes.
Enligt Rahman har man inte lyckats nå upp till sina egna mål, men heller inte helt tappat det.
Bland ljuspunkterna lyfter han upp EU:s ansträngningar att minska byråkratin samt satsningarna på försvaret. Utsikterna för europeisk försvarsfinansiering och konsolideringen av blockets försvarsindustriella bas har förbättrats markant.
Inom andra områden på agendan, såsom att fördjupa integrationen av bank- och kapitalmarknader eller förbättra kontinentens teknikekosystem lyser dock framgångarna med sin frånvaro.
Kapitalmarknader och försvarssatsningar sitter ihop
Ett problem för många länder är enligt Rahman att samtidigt som EU vill öka satsningarna på försvaret så är det inte alla som har det ekonomiska svängrummet att göra så.
Rika länder som Tyskland har kunnat släppa på sin tidigare hårt hållna skuldbroms för att kunna låna i princip oändliga mängder pengar.
Men mindre och fattigare länder har inte haft den lyxen.
Det problemet hör ihop med ett annat europeiskt problem: de grunda kapitalmarknaderna. För att klara av de försvarssatsningar som krävs måste det kunna lånas mer pengar helt enkelt.
Även tech behöver kapital inom EU
Bristen på kapital knyter också samman med EU:s andra stora utmaning: teknologi. Här möter man fortfarande stora strukturella hinder när det gäller att minska gapet till Silicon Valley.
Europeiska start-ups har inte brist på idéer, men de hungrar efter kapital.
”Denna situation kommer sannolikt inte att lösas utan en närmare integration av EU:s kapitalmarknader”, skriver Mujtaba Rahman.
EU:s nya satsning på en gemensam AI-strategi kan dock vara ett steg på väg mot att ta andelar i techracet.
Kommer ta tid – men det finns kortsiktiga åtgärder
Att förbättra kapitalmarknaderna och skapa ett bättre techklimat kommer dock att ta år att genomföra och under tiden behövs det göras annat.
Avtal med andra länder är en av de åtgärder som Rahman föreslår. Han lyfter fram det avtal som skrivit mellan EU och Kanada, även om det inte blivit helt implementerat.
Det stora potentiella avtalet mellan EU och Latinamerika, Mercosur, har också potential. Där gäller det bara att få med Frankrike på tåget som motsatt sig avtalet på grund av deras oro för att det kommer ske en prisdumpning av jordbruksprodukter om avtalet går igenom.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
