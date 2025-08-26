I ett instabilt världsläge söker EU efter nya handelspartner. Flera medlemmar vill nu ta bort handelshinder med länder runt medelhavet och i mellanöstern.
EU vänder bort blicken från stormakterna – här ska handelshinder bort
Ett flertal EU-länder vill se mer integration med länder i unionens geografiska närhet. Dessa driver på för att använda ett kommande strategiskt EU-avtal över Medelhavet för att slopa handelshinder med utvalda nordafrikanska och mellanösternstater.
Inom avtalet vill man få dem att ”anpassa sig till EU:s regler för den inre marknaden”. Detta framgår av ett dokument från Europeiska kommissionen som Euronews tagit del av.
EU ställer in handelsmöte med Kina: ”Inga framsteg”
Det sågs som ett tillfälle att rensa luften och få ordning på de globala handelsfrågorna. Men nu är handelsmötet mellan EU och Kina inställt.
Vill vända sig bort från stormakterna
Medelhavspakten, som förväntas presenteras i mitten av oktober, är avsedd att etablera en kombination av befintliga och nya bilaterala avtal. Dessa avtal är mellan unionen och utvalda Medelhavsländer inom olika sektorer.
Pakten gäller Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Tunisien och Syrien.
Med den nya pakten hoppas EU kunna stärka banden med andra länder. Därmed kan unionen göra sig mindre beroende av handel med USA, Kina och Ryssland.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sedan länge uttalat att hon vill se en diversifierad handel bort från Ryssland och Kina.
Inte första försöket för EU
EU har försökt integrera handeln med medelhavsländerna tidigare. År 1995, i samband med den så kallade ”Barcelonadeklarationen”, enades parterna om att skapa ett frihandelsområde mellan Europa och Medelhavsområdet (EMFTA). Det fullföljdes dock aldrig.
EU har redan ett förmånshandelsavtal med Medelhavsländer känd som PEM-konventionen, ett multilateralt handelsavtal, som harmoniserar ursprungsregler.
Men i det nya avtalet vill man gå längre med mer inkluderande handel, lägre tullar och mer praktiskt marknadstillträde. I dokumentet står det att, framförallt Medelhavsländerna, vill se mer:
”Stöd för harmonisering av regelverk för att attrahera investeringar och bygga gemensamma värdekedjor inom digitalisering, transport och ren energi uttrycks”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
