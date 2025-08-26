EU vänder bort blicken från stormakterna – här ska handelshinder bort

Ett flertal EU-länder vill se mer integration med länder i unionens geografiska närhet. Dessa driver på för att använda ett kommande strategiskt EU-avtal över Medelhavet för att slopa handelshinder med utvalda nordafrikanska och mellanösternstater.

Inom avtalet vill man få dem att ”anpassa sig till EU:s regler för den inre marknaden”. Detta framgår av ett dokument från Europeiska kommissionen som Euronews tagit del av.

Vill vända sig bort från stormakterna

Medelhavspakten, som förväntas presenteras i mitten av oktober, är avsedd att etablera en kombination av befintliga och nya bilaterala avtal. Dessa avtal är mellan unionen och utvalda Medelhavsländer inom olika sektorer.

Pakten gäller Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Tunisien och Syrien.

Med den nya pakten hoppas EU kunna stärka banden med andra länder. Därmed kan unionen göra sig mindre beroende av handel med USA, Kina och Ryssland.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sedan länge uttalat att hon vill se en diversifierad handel bort från Ryssland och Kina.