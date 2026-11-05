Bostadsbyggaren Gropyus, där Wallenbergsfären och fastighetsjätten Vonovia finns bland ägarna, lämnar in insolvensansökningar för flera dotterbolag sedan en avtalad investerarfinansiering uteblivit. Så sent som i mars tog bolaget in 100 miljoner euro i nytt kapital.
Wallenbergbackat byggbolag i kris – utlovad finansiering uteblev
Det österrikisk-tyska byggteknikbolaget Gropyus, som bygger flerbostadshus av prefabricerade trämoduler i en automatiserad fabrik, ansöker om insolvens för flera dotterbolag. Det meddelade bolaget i ett pressmeddelande på tisdagen. Moderbolaget Gropyus AG, med säte i Wien, berörs inte.
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Bakgrunden är enligt bolaget en akut likviditetsbrist. En avtalad och redan förfallen finansiering från en investerare har inte betalats ut som planerat, och de befintliga ägarnas bryggfinansiering räckte inte till för alla bolag i koncernen.
Vilken investerare som inte betalat framgår inte.
”Inte en reträtt”
Insolvensförfarandena ska enligt Gropyus ge en ordnad ram för att stabilisera verksamheten och slutföra samtalen med befintliga och nya kapitalgivare, som beskrivs som långt framskridna. Saneringsplaner ska redan finnas.
”Ansökningarna är inte en reträtt, utan ett aktivt steg för att säkra den substans vi byggt upp och ställa om Gropyus. Vi vill slutföra investerarsamtalen snabbt, redan innan förfarandena inleds”, säger grundaren och vd:n Philipp Erler.
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Tidigare i år var tonen en annan. ”De kommande 18 månaderna blir avgörande”, sa Erler till den tyska fastighetstjänsten Thomas Daily.
100 miljoner euro i mars
Krisen kommer bara åtta månader efter att Gropyus i mars stängde en finansieringsrunda på 100 miljoner euro, motsvarande drygt en miljard kronor. Totalt hade bolaget då tagit in omkring 400 miljoner euro i eget kapital.
Bland investerarna fanns förutom Vonovia även portugisiska Semapa Next, som gick in med 35 miljoner euro och blev näst största ägare. Även svenska FAM ökade sin investering, liksom pensionsfonden State of Michigan Retirement System.
Vonovia gick in i Gropyus 2023 med 100 miljoner euro, enligt Tagesspiegel, och äger i dag 25,1 procent av bolaget. Gropyus bygger bland annat åt Vonovias dotterbolag Buwog i Berlin och Salzburg.
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I mars uppgav Gropyus att sju byggprojekt med omkring 800 bostäder pågick i Tyskland och Österreich.
Det är oklart om alla redan påbörjade projekt kommer att slutföras. En talesperson för Gropyus skriver till Tagesspiegel att fokus ligger på att fullfölja pågående projekt och den kontrakterade orderboken.
Enligt österrikiska Der Standard visar dessutom bokslutet för 2025 en kraftig förlust.
Tyskt bostadsbyggande i fritt fall
Gropyus pekar på ett tuffare marknadsläge: höga bygg- och finansieringskostnader samt långa tillståndsprocesser. Enligt den tyska statistikmyndigheten minskade antalet beviljade bostäder i Tyskland med omkring 35 procent mellan 2020 och 2025.
Bolaget lyfter även den politiska osäkerheten i Berlin, där en debatt pågår om att förstatliga stora bostadsbestånd, en viktig marknad för Gropyus.
Ännu ett krisbolag för Wallenberg
Gropyus är inte första tillväxtbolaget med Wallenbergkoppling som hamnat i finansieringsproblem i år. I våras räddades det gröna stålbolaget Stegra av ett konsortium lett av Wallenberg Investments, efter att FAM tidigare ryckt ut med nytt kapital.
FAM, som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, har sedan dess integrerats i det nybildade maktbolaget Wallenberg Investments, där Marcus Wallenberg är ordförande.