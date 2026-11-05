Wallenbergbackat byggbolag i kris – utlovad finansiering uteblev

Det österrikisk-tyska byggteknikbolaget Gropyus, som bygger flerbostadshus av prefabricerade trämoduler i en automatiserad fabrik, ansöker om insolvens för flera dotterbolag. Det meddelade bolaget i ett pressmeddelande på tisdagen. Moderbolaget Gropyus AG, med säte i Wien, berörs inte.

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Bakgrunden är enligt bolaget en akut likviditetsbrist. En avtalad och redan förfallen finansiering från en investerare har inte betalats ut som planerat, och de befintliga ägarnas bryggfinansiering räckte inte till för alla bolag i koncernen.

Vilken investerare som inte betalat framgår inte.

”Inte en reträtt”

Insolvensförfarandena ska enligt Gropyus ge en ordnad ram för att stabilisera verksamheten och slutföra samtalen med befintliga och nya kapitalgivare, som beskrivs som långt framskridna. Saneringsplaner ska redan finnas.

”Ansökningarna är inte en reträtt, utan ett aktivt steg för att säkra den substans vi byggt upp och ställa om Gropyus. Vi vill slutföra investerarsamtalen snabbt, redan innan förfarandena inleds”, säger grundaren och vd:n Philipp Erler.

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Tidigare i år var tonen en annan. ”De kommande 18 månaderna blir avgörande”, sa Erler till den tyska fastighetstjänsten Thomas Daily.