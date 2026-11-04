Fastighetsmagnag inför rätta igen – fem miljoner euro och ett jaktgevär

René Benko grundade Signa, ett av Europas största privata fastighetsimperier, som kollapsade 2023. Koncernen hade ägarintressen i några av världens mest ikoniska fastigheter: lyxvaruhuset KaDeWe i Berlin, Selfridges i London och Chrysler Building i New York.

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Nu står han inför rätta igen, och enligt Kronen Zeitung är det fjärde gången han ställs inför Landesgericht Innsbruck. Förhandlingarna pågår i dag och i morgon.

Garanti veckor före konkursen

Den österrikiska åklagarmyndigheten för ekobrott och korruption, WKStA, anklagar Benko för grovt bedrägeri. Enligt åtalet ska han den 6 november 2023, strax före Signa Holdings insolvens, ha lämnat en osann garanti till Hans Peter Haselsteiner och företrädare för hans familjestiftelse.

Bakgrunden är, enligt ORF, att stiftelsen i juni 2022 köpte aktier i Signa Development för fem miljoner euro. Köpeskillingen skulle inte betalas ut utan kvittas mot framtida utdelningar till stiftelsen.

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Men sedan bad Benko om pengarna direkt. Stiftelsen förde över cirka 3,3 miljoner euro till Signa Holding och avstod från att kräva tillbaka ytterligare 1,7 miljoner. Pengarna skulle vidare till ett annat Signa-bolag som var i kris.

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Benko ska ha lovat att beloppet skulle betalas tillbaka senast den 30 juni 2024, och garanterat att han själv skulle gå in om utdelningen uteblev. Några pengar kom aldrig.

Enligt Kronen Zeitung frågade Haselsteiner varför pengarna inte kunde tas ur Benkos egen kassa eller hans stiftelse Laura. Benko ska ha svarat att hans förmögenhet var mer än tillräcklig, men att han inte var likvid.