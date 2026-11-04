Den fallne fastighetsmagnaten René Benko står i dag åter inför rätta i Innsbruck. Han anklagas för att ha lurat sin gamle affärspartner Hans Peter Haselsteiner på fem miljoner euro, och för att ha undanhållit ett jaktgevär värt 80 000 euro från konkursförvaltaren.
Fastighetsmagnag inför rätta igen – fem miljoner euro och ett jaktgevär
René Benko grundade Signa, ett av Europas största privata fastighetsimperier, som kollapsade 2023. Koncernen hade ägarintressen i några av världens mest ikoniska fastigheter: lyxvaruhuset KaDeWe i Berlin, Selfridges i London och Chrysler Building i New York.
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Nu står han inför rätta igen, och enligt Kronen Zeitung är det fjärde gången han ställs inför Landesgericht Innsbruck. Förhandlingarna pågår i dag och i morgon.
Garanti veckor före konkursen
Den österrikiska åklagarmyndigheten för ekobrott och korruption, WKStA, anklagar Benko för grovt bedrägeri. Enligt åtalet ska han den 6 november 2023, strax före Signa Holdings insolvens, ha lämnat en osann garanti till Hans Peter Haselsteiner och företrädare för hans familjestiftelse.
Bakgrunden är, enligt ORF, att stiftelsen i juni 2022 köpte aktier i Signa Development för fem miljoner euro. Köpeskillingen skulle inte betalas ut utan kvittas mot framtida utdelningar till stiftelsen.
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Men sedan bad Benko om pengarna direkt. Stiftelsen förde över cirka 3,3 miljoner euro till Signa Holding och avstod från att kräva tillbaka ytterligare 1,7 miljoner. Pengarna skulle vidare till ett annat Signa-bolag som var i kris.
Benko ska ha lovat att beloppet skulle betalas tillbaka senast den 30 juni 2024, och garanterat att han själv skulle gå in om utdelningen uteblev. Några pengar kom aldrig.
Enligt Kronen Zeitung frågade Haselsteiner varför pengarna inte kunde tas ur Benkos egen kassa eller hans stiftelse Laura. Benko ska ha svarat att hans förmögenhet var mer än tillräcklig, men att han inte var likvid.
Miljardären i vittnesbåset
Hans Peter Haselsteiner, 82, grundare av byggkoncernen Strabag, var under lång tid Benkos affärspartner och delägare i Signa. Han är kallad som vittne i dag, vilket blir första gången han vittnar i en brottmålsrättegång om Signa-härvan. Ytterligare tolv vittnen ska höras.
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Vid ett tidigare förhör förklarade Haselsteiner att man hade förlitat sig på Benko och litat på det han kallade ”helhetskonstverket Benko”, uppger Heute.
Jaktgeväret
Benko är också åtalad för oredlighet mot borgenärer. Han ska ha dolt ett jaktgevär värt 80 000 euro för konkursförvaltaren och borgenärerna.
Försvaret tillbakavisar alla anklagelser. Benkos advokat Norbert Wess säger till nyhetsbyrån APA att anklagelserna inte håller ens juridiskt. Fordran mot Haselsteiners stiftelse var enligt honom redan förfallen innan garantin lämnades, och geväret har aldrig ägts av Benko. Försvaret hävdar dessutom att stiftelsen inte har lidit någon skada.
Redan dömd till fängelse
Sett till skadebeloppet är detta det tyngsta åtalet hittills mot Benko. Vid en fällande dom riskerar han upp till tio års fängelse.
Han är redan dömd. I slutet av september fick han 30 månaders ovillkorligt fängelse för oredlighet mot borgenärer. Domen gällde en gåva på 300 000 euro till hans mor och en förskottsbetalning av hyra på cirka 360 000 euro för en villa i Innsbruck.
Den har nu vunnit laga kraft. Österrikes högsta domstol har också fastställt en tidigare dom på 15 månaders villkorligt fängelse och böter, för att han undanhållit klockor och manschettknappar från borgenärerna.
Benko har suttit häktad sedan januari 2025. Sedan mitten av oktober avtjänar han häktningen med fotboja i en hyreslägenhet. WKStA utreder totalt 17 olika ärenden kopplade till Signa-kollapsen, men alla gäller inte Benko.