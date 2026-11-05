Bakslag för Skanskas jätteprojekt – 500 bostäder kan stoppas

Plan- og bygningsetaten (PBE), Oslo kommuns plan- och byggförvaltning, ber stadens politiker att förkasta hela planförslaget för Økern Syd i östra Oslo. Det rapporterar Estate Nyheter.

Bakom projektet står KLP Eiendom, Bane Nor Eiendom, Skanska Eiendomsutvikling och Obos, som i flera år velat ersätta Selma Ellefsens vei 15 och några grannfastigheter med Økern Syd. Planen omfattar 500 lägenheter på upp till 43 500 kvadratmeter bostadsyta och 97 000 kvadratmeter kommersiella ytor, i hus på upp till 15 våningar eller 59 meter. Ett andra planalternativ stannar vid 42 meter.

Missa inte: Wallenbergbackat byggbolag i kris – utlovad finansiering uteblev. Realtid

Det är redan en nedskalning. År 2023 föreslog utvecklarna 650 bostäder.

Inget slutligt beslut är fattat. PBE:s rekommendation går nu vidare till den politiska behandlingen, där Oslos bystyre har sista ordet.

Tio års planarbete

Planarbetet inleddes 2016 och förslaget har justerats i flera omgångar. Våren 2024 skickade arkitektkontoret Dark Design Group in ett reviderat förslag med en stor stadsdelspark och en ny passage under Alnabanen direkt till tunnelbanan, enligt Bygg.no. Utvecklarna hoppades då optimistiskt på ett beslut under hösten 2024.

Läs även: Bakslag för dyra p-avgifter när länsstyrelsen sätter stopp. E55

ANNONS

Området är redan under omvandling. Obos har lämnat över 700 bostäder på grannområdet Ulven, och kommunen bygger idrottshall, högstadieskola och förskola vid Økern Torg.

Kritiken från planmyndigheten är inte ny. När förslaget var ute på granskning 2023 avrådde PBE från det, bland annat eftersom exploateringsgraden och höjderna stred kraftigt mot kommunens övergripande riktlinjer, och för att bostadskvaliteten och flera infrastrukturåtgärder inte höll måttet, enligt Høringsradaren.

Förslaget låg då på 559 procent BRA, medan kommuneplanen anger 200–400 procent för området. Sex av 13 föreslagna byggnader var höghus på 42–75 meter, skrev lokalsajten Økern og Løren.