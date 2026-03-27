Väldigt höga hyror till Hyresnämnden – kan få stora konsekvenser

Det hela rör sig om hyror för lägenheter i Vallentuna, Täby och Rågsved där kallhyran för en trea kan uppgå till över 19 000 kronor i månaden.

En etta på 27 kvadratmeter i Täby kostar runt 11 000 kronor. Hyresgästföreningen begärde för en månad sedan en halvering av hyran i åtta av bolagets lägenheter och har i veckan utvidgat kravet till ytterligare nio lägenheter. Det skriver Mitt i.

”Vi har haft samtal med Titania via deras ombud utan att komma överens. Vid månadsskiftet kommer vi att hänskjuta ärendena vidare till Hyresnämnden som får avgöra skälig hyra”, säger Hyresgästföreningens försteförhandlare Adam Hillawi till Mitt i.

Hyrorna har redan förhandlats enligt Titania

Titanias vd Einar Janson anser att hyrorna redan har förhandlats – inte med Hyresgästföreningen utan med Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), en ny organisation som bildats av bland andra Företagsbostadsbolagen och Colive.

FSH:s kopplingar till Titania har dock ifrågasatts. Bolaget betalar exempelvis hyresgästernas medlemsavgifter i föreningen.