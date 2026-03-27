Konflikten kring bostadsbolaget Titanias hyressättning trappas upp. Efter misslyckade samtal mellan Hyresgästföreningen och boalget hänskjuts nu frågan om hyresnivåerna i bolagets nyproducerade lägenheter till hyresnämnden.
Väldigt höga hyror till Hyresnämnden – kan få stora konsekvenser
Det hela rör sig om hyror för lägenheter i Vallentuna, Täby och Rågsved där kallhyran för en trea kan uppgå till över 19 000 kronor i månaden.
En etta på 27 kvadratmeter i Täby kostar runt 11 000 kronor. Hyresgästföreningen begärde för en månad sedan en halvering av hyran i åtta av bolagets lägenheter och har i veckan utvidgat kravet till ytterligare nio lägenheter. Det skriver Mitt i.
”Vi har haft samtal med Titania via deras ombud utan att komma överens. Vid månadsskiftet kommer vi att hänskjuta ärendena vidare till Hyresnämnden som får avgöra skälig hyra”, säger Hyresgästföreningens försteförhandlare Adam Hillawi till Mitt i.
Hyrorna har redan förhandlats enligt Titania
Titanias vd Einar Janson anser att hyrorna redan har förhandlats – inte med Hyresgästföreningen utan med Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), en ny organisation som bildats av bland andra Företagsbostadsbolagen och Colive.
FSH:s kopplingar till Titania har dock ifrågasatts. Bolaget betalar exempelvis hyresgästernas medlemsavgifter i föreningen.
Ifrågasätter hela modellen
Tvisten har en principiell dimension som sträcker sig långt bortom enskilda hyresnivåer.
Janson har riktat skarp kritik mot hyresnämndens sammansättning, där en av tre ledamöter utses av Hyresgästföreningen, och beskrivit det svenska hyressättningssystemet som godtyckligt.
Om bolaget förlorar i hyresnämnden planerar man att överklaga till hovrätten och vid behov ta fallet vidare till Europadomstolen.
”Vi kan ta det här hela vägen till Europadomstolen om det krävs. Det kan kosta några miljoner men det är det värt”, har Janson sagt till Bostadspolitik.se.
Kan bli avgörande
Även FSH:s ordförande Niclas Blåklinth har ifrågasatt hyresnämndens legitimitet i mål där Hyresgästföreningen både driver prövningen och deltar i dömandet genom sin ledamot. EU-kommissionen har tidigare kritiserat det svenska bruksvärdessystemet,.
Janson menar att de höga hyrorna speglar produktionskostnaderna och att lägenheterna trots allt hyrs ut, om än i långsammare takt.
Men frågan kvarstår om höga byggkostnader är tillräcklig förklaring. I Vallentuna har kommunen redan beslutat att sänka målen för nybyggnation, enligt Mitt i.
Hyresnämndens avgörande väntas bli vägledande för hur hyressättningen i nyproduktion ska fungera framöver.