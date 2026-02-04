Regeringen vill ge hyresgäster och bostadsrättshavare rätt att installera egna laddpunkter vid sin parkering. Men kritiker varnar för att förslaget kan leda till dyrare och mer riskfyllda lösningar på sikt.
Regeringens laddlag får hård kritik: Riskerar dyrare el och kaos
Den 30 januari presenterade regeringen en lagrådsremiss som ska göra det enklare att ladda elfordon hemma.
Enligt förslaget, som väntas träda i kraft den 29 maj 2026, ska boende kunna kräva att få en laddpunkt installerad vid sin parkeringsplats, förutsatt att de själva står för kostnaden.
”Med de här förändringarna tar vi bort hinder för hemmaladdning och gör det enklare för människor att få vardagen att fungera, oavsett var de bor”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i en kommentar.
Kritiker: Blir både dyrare och mer riskfyllt
Men branschföretaget Chargenode, som arbetar med laddinfrastruktur, riktar skarp kritik mot lagförslaget.
Bolaget menar att individuella installationer riskerar att skapa ”en fragmenterad teknisk förvaltning som på sikt blir både dyrare och mer riskfylld för föreningen”.
Chargenode pekar på erfarenheter från Norge, där liknande lagstiftning infördes redan 2017.
Enligt bolaget visar de norska erfarenheterna att föreningar som tillät isolerade, individuella installationer snabbt drabbades av tekniska begränsningar. Vilket ledde till att man sedan tvingades riva ut utrustningen till förmån för gemensamma system.
Hela effektutrymmet kan gå åt
Ett centralt argument i kritiken rör fastigheternas begränsade elkapacitet. Chargenode varnar för att de som installerar laddboxar först riskerar att förbruka hela det tillgängliga effektutrymmet, vilket kan tvinga föreningar till kostsamma uppgraderingar.
”Detta skapar en djupt orättvis ekonomisk fördelning, där de medlemmar som ansluter sig sist får bära bördan för en infrastruktur som borde ha planerats kollektivt från start”, skriver bolaget.
Gemensamma lösningar framför egna laddboxar
Flera andra remissinstanser är också kritiska till lagförslaget. Gemensamma laddlösningar lyfts fram som både billigare och mer flexibla, och kritikerna menar att lagen borde fokusera på rätten att kunna ladda, inte rätten att äga en egen laddbox.
Regeringen uppmanans att istället satsa på incitament för gemensamma utbyggnader, där fastighetsägaren behåller kontrollen över infrastrukturen.
Den nya lagen gäller endast personliga parkeringsplatser som hör till bostaden. Gemensamma parkeringsytor och samfälligheter omfattas inte, vilket innebär att många boende i exempelvis radhusområden inte får någon ny rätt alls.
Fastighetsägare kan också säga nej till installation om det finns ”befogad anledning”, exempelvis om elsystemet inte klarar belastningen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
