Regeringens laddlag får hård kritik: Riskerar dyrare el och kaos

Den 30 januari presenterade regeringen en lagrådsremiss som ska göra det enklare att ladda elfordon hemma.

Enligt förslaget, som väntas träda i kraft den 29 maj 2026, ska boende kunna kräva att få en laddpunkt installerad vid sin parkeringsplats, förutsatt att de själva står för kostnaden.

”Med de här förändringarna tar vi bort hinder för hemmaladdning och gör det enklare för människor att få vardagen att fungera, oavsett var de bor”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i en kommentar.

Kritiker: Blir både dyrare och mer riskfyllt

Men branschföretaget Chargenode, som arbetar med laddinfrastruktur, riktar skarp kritik mot lagförslaget.

Bolaget menar att individuella installationer riskerar att skapa ”en fragmenterad teknisk förvaltning som på sikt blir både dyrare och mer riskfylld för föreningen”.

Chargenode pekar på erfarenheter från Norge, där liknande lagstiftning infördes redan 2017.

Enligt bolaget visar de norska erfarenheterna att föreningar som tillät isolerade, individuella installationer snabbt drabbades av tekniska begränsningar. Vilket ledde till att man sedan tvingades riva ut utrustningen till förmån för gemensamma system.