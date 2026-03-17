Pandemins offer: Parkeringsjätte i konkurs

Kollapsen sätter nästan 700 jobb på spel och illustrerar hur pandemins bestående effekter på arbets- och shoppingvanor fortsätter att skaka om etablerade branscher.

NCP driver 340 parkeringsanläggningar runt om i Storbritannien och har 682 anställda.

Administratören PwC meddelade att bolagets resultat har försämrats under ett antal år sedan pandemin, och att efterfrågan på parkering inte har återhämtat sig till historiska nivåer, särskilt i stadskärnor och pendlingsområden, skriver Financial Times.

Stora skulder och inflexibla avtal

Bolaget har tyngts av långsiktiga, oflexibla hyresavtal som gjort det svårt att anpassa kostnaderna till den lägre beläggningen.

Enligt BBC var NCP:s skulder 305 miljoner pund större än tillgångarnas värde per den 30 september förra året. Den senaste årsredovisningen visade intäkter på 186,6 miljoner pund 2023, medan rörelseförlusten ökade till 9,8 miljoner pund från 8,4 miljoner pund året innan.