En av Storbritanniens största parkeringsoperatörer, National Car Parks (NCP), har gått i konkurs efter flera år av fallande efterfrågan.
Pandemins offer: Parkeringsjätte i konkurs
Kollapsen sätter nästan 700 jobb på spel och illustrerar hur pandemins bestående effekter på arbets- och shoppingvanor fortsätter att skaka om etablerade branscher.
NCP driver 340 parkeringsanläggningar runt om i Storbritannien och har 682 anställda.
Läs även: Parkeringsjätten i konkurs efter ändrade shoppingvanor. Dagens PS
Administratören PwC meddelade att bolagets resultat har försämrats under ett antal år sedan pandemin, och att efterfrågan på parkering inte har återhämtat sig till historiska nivåer, särskilt i stadskärnor och pendlingsområden, skriver Financial Times.
Stora skulder och inflexibla avtal
Bolaget har tyngts av långsiktiga, oflexibla hyresavtal som gjort det svårt att anpassa kostnaderna till den lägre beläggningen.
Missa inte: Mobilkaos och spärrade kort – ryssar tömmer sina bankonton. Realtid
Enligt BBC var NCP:s skulder 305 miljoner pund större än tillgångarnas värde per den 30 september förra året. Den senaste årsredovisningen visade intäkter på 186,6 miljoner pund 2023, medan rörelseförlusten ökade till 9,8 miljoner pund från 8,4 miljoner pund året innan.
Kriget i Ukraina gav effekter
NCP:s japanska moderbolag Park24 pekade även på högre energipriser till följd av kriget i Ukraina som en bidragande faktor.
Bolaget försökte utveckla nya parkeringsanläggningar och genomföra besparingar, men de strukturella förlusterna bestod.
Läs även: “Obehaglig överraskning” för dig med bil – blir dyrt att parkera hemma. Dagens PS
Gervais Williams, aktieansvarig på kapitalförvaltaren Premier Miton, säger till BBC att branschen länge betraktats som en stabil del av handelsgatorna, men att skiftet till näthandel har urholkat efterfrågan.
Han betonade att NCP:s höga skuldsättning i kombination med flera dåliga år i rad till slut gjorde bolaget insolvent.
Nästan 100 år gammalt bolag i graven
NCP grundades 1931 och växte kraftigt på 1950-talet när Donald Gosling och Ronald Hobson började omvandla bombskadade områden i London till parkeringsplatser.
Bolaget har sedan dess bytt ägare flera gånger, till amerikanska Cendant, australiska Macquarie 2007 och slutligen japanska Park24 2017.
PwC:s partner Zelf Hussain, som utsetts till administratör, motsvarande konkursförvaltare, uppgav att samtliga alternativ undersöks, inklusive försäljning av hela eller delar av verksamheten.
Alla anläggningar hålls öppna under tiden och driften fortsätter som vanligt.