Musk slarvar med matten – 10 miljarder dollar saknas

Världens rikaste man är inte främmande för att lägga fram djärva påståenden som skapar rubriker, retar skeptiker och förtrollar optimister.

Nu granskas Elon Musks plan på att upprätta en gigantisk chipfabrik i USA, som får Teslas tidigare anläggningar att blekna i jämförelse.

Fabriksplanen som spräcker budgeten

Projektet, som går under namnet Terafab, är tänkt att bli ett samarbete mellan Elon Musks största bolag, SpaceX, Tesla och xAI. Ambitionen är att skapa världens största anläggning för halvledare.

Musk själv har uppskattat att prislappen landar på mellan 20 och 25 miljarder dollar, enligt Futurism.

Det är belopp som skulle placera fabriken i samma kostsamma liga som Turkiets kärnkraftverk Akkuyu eller världens största fusionsanläggning i Frankrike.

Men finansanalytiker på Morgan Stanley höjer ett varningens finger. Enligt deras beräkningar borde den verkliga kostnaden landa mellan 35 och 45 miljarder dollar. Det innebär ett gap på minst 10 miljarder dollar mot Musks egna beräkningar.

En ”fantasifull” kalkyl från Musk

Problemet är att dessa matiga summor inte syns i Teslas planerade kapitalutgifter. Det pekar på en betydande klyfta mellan visionärens optimistiska planer och vad som är planerat i verkligheten.

Att Musk dessutom saknar tidigare erfarenhet av att leda ett renodlat halvledarbolag spär på skepticismen, enligt Futurism. Men hans logik bakom projektet är enkel: utan fabriken saknas de kritiska chippen som han menar krävs för bolagens framtida expansion.

