Lägenheter används för att förvara aska – nu förbjuds det

Kinesiska myndigheter skärper nu reglerna mot en växande och kontroversiell trend: att förvara avlidnas aska i tomma lägenheter.

Fenomenet har vuxit fram i spåren av landets fastighetskris och kraftigt stigande kostnader för begravningsplatser.

Den nya lagen, som träder i kraft i samband med Qingmingfestivalen, förbjuder användningen av bostäder för att förvara aska.

Försvagad marknad

Under högtiden besöker familjer traditionellt sina förfäders gravar, men urbanisering och platsbrist har gjort gravplatser allt dyrare och svårare att få tag på i storstäder.

Bakgrunden är en snabb demografisk förändring i Kina. Antalet dödsfall ökar i takt med att befolkningen åldras, samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket Realtid har skrivit om tidigare.

Detta har lett till ökad efterfrågan på begravningstjänster och begränsade resurser i form av mark för kyrkogårdar.

Parallellt har fastighetsmarknaden försvagats efter flera år av överbyggnation och politiska åtgärder från ledningen under Xi Jinping.