Bostadskrisen i Kina har gjort lägenheter billigare, samtidigt som gravplatser stiger i pris. Det har lett till en omtalad trend.
Lägenheter används för att förvara aska – nu förbjuds det
Kinesiska myndigheter skärper nu reglerna mot en växande och kontroversiell trend: att förvara avlidnas aska i tomma lägenheter.
Fenomenet har vuxit fram i spåren av landets fastighetskris och kraftigt stigande kostnader för begravningsplatser.
Den nya lagen, som träder i kraft i samband med Qingmingfestivalen, förbjuder användningen av bostäder för att förvara aska.
Försvagad marknad
Under högtiden besöker familjer traditionellt sina förfäders gravar, men urbanisering och platsbrist har gjort gravplatser allt dyrare och svårare att få tag på i storstäder.
Bakgrunden är en snabb demografisk förändring i Kina. Antalet dödsfall ökar i takt med att befolkningen åldras, samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket Realtid har skrivit om tidigare.
Detta har lett till ökad efterfrågan på begravningstjänster och begränsade resurser i form av mark för kyrkogårdar.
Parallellt har fastighetsmarknaden försvagats efter flera år av överbyggnation och politiska åtgärder från ledningen under Xi Jinping.
Sjunker i värde
Många bostäder står tomma och har sjunkit i värde, vilket gjort dem till ett billigare alternativ än traditionella gravplatser.
Fenomenet med dessa lägenheter har därför blivit vanligare, särskilt bland familjer som äger flera bostäder eller vill undvika höga begravningskostnader, skriver Financial Times.
I vissa fall betraktas dessa lägenheter fortfarande som investeringar som kan säljas i framtiden.
Trots att döden länge varit ett känsligt ämne i kinesisk kultur visar rapporter att vissa yngre hyresgäster accepterar situationen, särskilt om det innebär lägre hyror.
Ekologiska begravningar blir vanligare
Att bo i samma byggnad som en lägenhet där aska förvaras ses av vissa som ett rimligt pris i en pressad bostadsmarknad.
Myndigheterna vill nu styra utvecklingen mot mer hållbara alternativ. Så kallade ekologiska begravningar, där aska sprids till havs eller i naturen, lyfts fram som både billigare och mer miljövänliga lösningar.
Dessa metoder har redan börjat vinna mark i vissa storstäder, rapporterar kinesiska medier.
