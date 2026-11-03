Efter en flera månader lång granskning står det nu klart: JD.com får köpa Ceconomy. Det ger det kinesiska bolaget en väg in på den europeiska marknaden.
Mediamarkt säljs till Kina – EU godkänner uppköpet
Kinesiska e-handelsjätten JD.com har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen för förvärvet av den tyska elektronikåterförsäljaren Ceconomy.
Affären är värd 2,5 miljarder dollar och väntas slutföras senast den 12 november.
Genom förvärvet får JD.com tillgång till Ceconomys välkända butikskedjor Mediamarkt och Saturn.
Ska motverka snedvridning av konkurrensen
Affären blir ett viktigt steg i den kinesiska koncernens ambition att växa utanför hemmamarknaden och stärka sin närvaro på den europeiska detaljhandelsmarknaden, skriver Reuters.
EU-kommissionen har granskat affären inom ramen för unionens förordning om utländska subventioner. Regelverket syftar till att motverka konkurrenssnedvridning till följd av statligt stöd från länder utanför EU.
Kommissionen hade inledningsvis farhågor om att JD.com kan ha fått förmånliga lån, skattelättnader och bidrag från den kinesiska staten.
Enligt EU kunde sådant stöd ha gett bolaget en konkurrensfördel och gjort det möjligt att lägga ett högre bud på Ceconomy.
Får tillgång till nätverk i Europa
För att få affären godkänd har JD.com åtagit sig att genomföra transaktioner inom koncernen på marknadsmässiga villkor. Det gäller bland annat finansiering och andra affärsuppgörelser med Ceconomy.
Bolaget ska även ge externa detaljhandlare tillgång till sina lager- och logistiktjänster på samma villkor som Ceconomy får.
Åtagandena ska enligt EU-kommissionen förhindra att JD.com använder eventuella statliga fördelar för att korssubventionera sin europeiska verksamhet.
JD.com-vd:n Sandy Xu uppger att ambitionen är att hjälpa Ceconomy att växa långsiktigt, stärka bolagets konkurrenskraft i Europa och fortsätta utveckla verksamheten i en föränderlig detaljhandelsmarknad.
Förvärvet innebär att en av Kinas största detaljhandelskoncerner får ett omfattande europeiskt butiksnätverk och en etablerad position inom konsumentelektronik.
Läs mer: New York Times stämmer AI-webbläsare – anklagas för att runda betalväggar. Realtid