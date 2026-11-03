Mediamarkt säljs till Kina – EU godkänner uppköpet

Kinesiska e-handelsjätten JD.com har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen för förvärvet av den tyska elektronikåterförsäljaren Ceconomy.

Affären är värd 2,5 miljarder dollar och väntas slutföras senast den 12 november.

Genom förvärvet får JD.com tillgång till Ceconomys välkända butikskedjor Mediamarkt och Saturn.

Ska motverka snedvridning av konkurrensen

Affären blir ett viktigt steg i den kinesiska koncernens ambition att växa utanför hemmamarknaden och stärka sin närvaro på den europeiska detaljhandelsmarknaden, skriver Reuters.

EU-kommissionen har granskat affären inom ramen för unionens förordning om utländska subventioner. Regelverket syftar till att motverka konkurrenssnedvridning till följd av statligt stöd från länder utanför EU.

Kommissionen hade inledningsvis farhågor om att JD.com kan ha fått förmånliga lån, skattelättnader och bidrag från den kinesiska staten.

Enligt EU kunde sådant stöd ha gett bolaget en konkurrensfördel och gjort det möjligt att lägga ett högre bud på Ceconomy.

ANNONS

Läs mer: EU granskar Kina-köp av Mediamarkt. Dagens PS