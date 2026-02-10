Intea levererar rekordår – maxar utdelningen

Intea, som är specialiserat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster, presenterar ett starkt fjärde kvartal för 2025.

Hyresintäkterna steg med 30 procent till 1 561 miljoner kronor, där projektfastigheter bidrog med 265 miljoner kronor. I det jämförbara beståndet var ökningen 2,9 procent. Det framgår av bolagets senaste kvartalsrapport.

Förvaltningsresultatet för helåret uppgick till 904 miljoner kronor, en ökning med 68,5 procent jämfört med föregående år, enligt bolagets pressmeddelande.

Starkt fjärde kvartal

Även det fjärde kvartalet visade på fortsatt stark utveckling. Hyresintäkterna ökade med 43 procent till 452 miljoner kronor och förvaltningsresultatet steg med nästan 65 procent till 257 miljoner kronor.

Fastighetsvärdet uppgick vid årsskiftet till 28 miljarder kronor, upp från 23,6 miljarder året innan. Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheterna bidrog positivt med 850 miljoner kronor.