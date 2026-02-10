Fastighetsbolaget Intea redovisar kraftig tillväxt under 2025 med ett förvaltningsresultat som ökade med nästan 70 procent. Styrelsen föreslår en fördubbling av utdelningen.
Intea levererar rekordår – maxar utdelningen
Intea, som är specialiserat på samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster, presenterar ett starkt fjärde kvartal för 2025.
Hyresintäkterna steg med 30 procent till 1 561 miljoner kronor, där projektfastigheter bidrog med 265 miljoner kronor. I det jämförbara beståndet var ökningen 2,9 procent. Det framgår av bolagets senaste kvartalsrapport.
Förvaltningsresultatet för helåret uppgick till 904 miljoner kronor, en ökning med 68,5 procent jämfört med föregående år, enligt bolagets pressmeddelande.
Starkt fjärde kvartal
Även det fjärde kvartalet visade på fortsatt stark utveckling. Hyresintäkterna ökade med 43 procent till 452 miljoner kronor och förvaltningsresultatet steg med nästan 65 procent till 257 miljoner kronor.
Fastighetsvärdet uppgick vid årsskiftet till 28 miljarder kronor, upp från 23,6 miljarder året innan. Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheterna bidrog positivt med 850 miljoner kronor.
Aktiv förvärvsperiod
Under kvartalet genomförde Intea flera strategiska förvärv. Bolaget tillträdde en portfölj säkerhetsfastigheter från Specialfastigheter Sverige för 1 390 miljoner kronor med Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse som hyresgäster.
Därtill förvärvades en polisfastighet i Växjö och en tingsrätt i Härnösand.
I november genomfördes en riktad nyemission av D-aktier som tillförde bolaget 504 miljoner kronor i nytt kapital.
Höjd utdelning
Styrelsen föreslår att utdelningen till A- och B-aktieägare fördubblas till 1,00 krona per aktie. Utdelningen till D-aktieägare föreslås oförändrad på 2,00 kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning.
Vd Charlotta Wallman Hörlin ser positivt på framtiden och pekar på en stark kredit- och kapitalmarknad med sjunkande marginaler.
”Under 2025 tog Intea in kapital i två riktade emissioner av B- respektive D-aktier om totalt cirka 1,6 mdkr. Det finns därmed goda förutsättningar att fortsätta växa genom både projekt och förvärv under 2026 och jag ser med spänning fram mot fortsättningen!”, skriver hon i rapporten.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
