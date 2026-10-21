Bostadsköpen i USA rasar till rekordlåg nivå

Det visar nya siffror som den amerikanska mäklarorganisationen NAR presenterade på tisdagen.

Ekonomer som tillfrågats av Reuters hade räknat med en nedgång på 0,5 procent. Utfallet blev alltså nästan femton gånger värre än väntat.

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Indexet för tecknade köpkontrakt, så kallade pending home sales, sjönk till 66,0. Det betyder att kontraktsaktiviteten nu ligger ungefär en tredjedel under den genomsnittliga nivån 2001, som är indexets basår och motsvarar 100.

Jämfört med september i fjol är nedgången 11,3 procent.

Västra USA värst drabbat

Raset är brett. Samtliga fyra regioner i USA backade både jämfört med augusti och jämfört med samma månad i fjol.

Hårdast drabbades västra USA, där antalet tecknade kontrakt minskade med 9,2 procent på en månad och med 15 procent på årsbasis. I södra USA var nedgången 8,2 procent, i Mellanvästern 6,5 procent och i nordöstra USA 4,2 procent.

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Inte ens de starkaste marknaderna klarade sig. Bland landets 50 största storstadsområden var Nashville bäst, men även där backade antalet kontrakt med 2 procent jämfört med i fjol.

Eftersom köpkontrakten normalt leder till genomförda affärer inom en till två månader är siffrorna en tidig signal om att även den faktiska bostadsförsäljningen kommer att falla under hösten.