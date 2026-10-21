Antalet tecknade köpkontrakt för befintliga bostäder i USA föll med 7,3 procent i september. Det är den lägsta nivån sedan mätningarna startade 2001, och betydligt sämre än vad ekonomerna hade räknat med.
Bostadsköpen i USA rasar till rekordlåg nivå
Det visar nya siffror som den amerikanska mäklarorganisationen NAR presenterade på tisdagen.
Ekonomer som tillfrågats av Reuters hade räknat med en nedgång på 0,5 procent. Utfallet blev alltså nästan femton gånger värre än väntat.
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Indexet för tecknade köpkontrakt, så kallade pending home sales, sjönk till 66,0. Det betyder att kontraktsaktiviteten nu ligger ungefär en tredjedel under den genomsnittliga nivån 2001, som är indexets basår och motsvarar 100.
Jämfört med september i fjol är nedgången 11,3 procent.
Västra USA värst drabbat
Raset är brett. Samtliga fyra regioner i USA backade både jämfört med augusti och jämfört med samma månad i fjol.
Hårdast drabbades västra USA, där antalet tecknade kontrakt minskade med 9,2 procent på en månad och med 15 procent på årsbasis. I södra USA var nedgången 8,2 procent, i Mellanvästern 6,5 procent och i nordöstra USA 4,2 procent.
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Inte ens de starkaste marknaderna klarade sig. Bland landets 50 största storstadsområden var Nashville bäst, men även där backade antalet kontrakt med 2 procent jämfört med i fjol.
Eftersom köpkontrakten normalt leder till genomförda affärer inom en till två månader är siffrorna en tidig signal om att även den faktiska bostadsförsäljningen kommer att falla under hösten.
”Snabbt stigande bolåneräntor”
Förklaringen är enligt NAR tydlig.
”Marknadsläget försvagades i september på grund av snabbt stigande bolåneräntor”, säger Lawrence Yun, chefsekonom på NAR, i ett pressmeddelande.
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Han påpekar att jobbtillväxt och stigande inkomster visserligen kan stödja bostadsköp, men att överkomligheten i första hand styrs av räntan.
Den 30-åriga bundna bolåneräntan låg i genomsnitt på 7,40 procent förra veckan, enligt bolåneinstitutet Freddie Mac. Det är den högsta nivån på nästan tre år, skriver Reuters, som kopplar räntelyftet till stigande statsobligationsräntor i takt med att kriget mellan USA, Israel och Iran driver på inflationen.
Den amerikanska tioåringen har nyligen handlats över 5 procent, den högsta nivån sedan 2007, skriver Dagens PS.
Rekordmånga affärer spricker
Bilden bekräftas av mäklarkedjan Redfin, vars egen statistik visar att antalet tecknade kontrakt i september var det lägsta sedan våren 2014. Enligt Redfin föll de tecknade affärerna samtidigt i samtliga 50 största storstadsregioner, rapporterar branschsajten Mortgage Professional America.
Dessutom avbröts rekordhöga 14,5 procent av de affärer som tecknades under månaden. Det är den högsta andelen i Redfins mätningar, om man bortser från pandemins första månader. Köparna har alltså inte bara blivit färre, de som skriver på drar sig också oftare ur.
Priserna håller emot
Trots raset i antalet affärer väntar sig NAR inget prisfall. Enligt Yun gör det låga antalet nödförsäljningar att priserna hålls stabila.
”Köpare och säljare kanske helt enkelt avvaktar tills bolåneräntorna rör sig i en gynnsam riktning”, säger han.
Yun ser också en möjlig ljusning. Eftersom bolåneräntan redan har stigit betydligt mer än Federal Reserves styrränta kan den vara nära toppen, menar han. Samtidigt varnar han för att stigande energipriser och det inflationstryck de skapar gör utsikterna mycket osäkra.