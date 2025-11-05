Fastighetsägare väntar på bidrag – som inte finns

Boverkets förslag till nationell byggnadsrenoveringsplan kräver omfattande energirenoveringar av hela byggnadsbeståndet fram till 2050.

Redan 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen i bostadssektorn minska med minst 16 procent jämfört med 2020, skriver Fastighetsnytt.

Men fastighetsägarna agerar i tre helt olika riktningar, visar nya observationer från RO-Gruppen.

”Har inte förstått”

Magnus Lindberg, affärsområdeschef för energirenoveringar på RO-Gruppen, delar in kunderna i tre kategorier.

En del är pålästa och agerar redan nu, medan andra väntar passivt på bidrag från EU eller staten.

”Den tredje gruppen har inte förstått vad det här handlar om och tar kostsamma felbeslut, som att till exempel lägga stora summor på en ny fasad utan att samtidigt tilläggsisolera”, säger han till Fastighetsnytt.

RO-gruppens affärsområdeschef för energirenoveringar, Magnus Lindberg. (Foto: RO-Gruppen)