Ericssons beslut hårt slag för Corem och kontorsmarknaden

Fastigheter

Elpris: Här är billigaste elpriset just nu

Elpriser spelar en stor roll i såväl privatpersoner som företagsekonomi. Via verktyget nedan kan du hitta det elbolag som erbjuder billigast elpris just nu, för att spara betydande pengar varje månad. ANNONS Så sätter marknaden sätter elpriset i dag Elpriset just nu formas av ett intrikat samspel mellan utbud och efterfrågan på Nord Pool, den …