De blir störst på coworking efter köp av konkurrent

Affären gör Ioffice till Sveriges största coworkingaktör och är första steget i nye vd:n Pål Ahlséns ”back to basics”-strategi för fastighetsbolaget.

Missa inte:

Castellum ifrågasätter sin egen storlek – öppnar för uppdelning. Realtid

Med förvärvet växer Ioffice från nio anläggningar på 35 000 kvadratmeter till 19 anläggningar på totalt 67 500 kvadratmeter kontorsyta, skriver Fastighetsnytt. Båda varumärkena kommer att leva kvar parallellt.

”I kvadratmeter blir vi störst i Sverige. Många har pratat om en konsolidering av coworkingbranschen och nu banar vi vägen”, säger Homan Tehrani, grundare och vd för Ioffice, till Fastighetsnytt.

Förlustaffär för Castellum

United Spaces har varit en förlustmaskin för Castellum sedan bolaget köptes för 200 miljoner kronor 2019.

Missa inte:

Ioffice siktar på expansion: ”Coworking här för att stanna”. Realtid

Under årets första nio månader uppgick driftnettot till minus 23 miljoner kronor, jämfört med minus 13 miljoner kronor under samma period 2024. Verksamheten har aldrig gått med vinst.