Castellum säljer sin förlustbringande coworkingverksamhet United Spaces till konkurrenten Ioffice. De blir därmed störst på marknaden.
De blir störst på coworking efter köp av konkurrent
Affären gör Ioffice till Sveriges största coworkingaktör och är första steget i nye vd:n Pål Ahlséns ”back to basics”-strategi för fastighetsbolaget.
Med förvärvet växer Ioffice från nio anläggningar på 35 000 kvadratmeter till 19 anläggningar på totalt 67 500 kvadratmeter kontorsyta, skriver Fastighetsnytt. Båda varumärkena kommer att leva kvar parallellt.
”I kvadratmeter blir vi störst i Sverige. Många har pratat om en konsolidering av coworkingbranschen och nu banar vi vägen”, säger Homan Tehrani, grundare och vd för Ioffice, till Fastighetsnytt.
Förlustaffär för Castellum
United Spaces har varit en förlustmaskin för Castellum sedan bolaget köptes för 200 miljoner kronor 2019.
Under årets första nio månader uppgick driftnettot till minus 23 miljoner kronor, jämfört med minus 13 miljoner kronor under samma period 2024. Verksamheten har aldrig gått med vinst.
Varken köpare eller säljare vill avslöja affärssumman, men transaktionen ger Castellum en årlig positiv resultateffekt på cirka 30 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet. I årsredovisningen för 2024 hade United Spaces ett bokfört värde på 64 miljoner kronor.
Enligt Homan Tehrani har United Spaces haft för höga hyror, särskilt gentemot Castellum. Nu har hyreskontrakten förhandlats om inför affären.
”Skillnaden märks. Det kommer att vara lönsamt”, säger han till Fastighetsnytt.
Siktar på fler förvärv
Ioffice planerar fortsatt expansion genom både organisk tillväxt och fler förvärv.
”Vår förvärvsresa slutar inte här. Framöver kommer vi att växa både organiskt och genom fler förvärv, kanske redan 2026, säger Homan Tehrani.
Han tror att coworking kan vara en del av lösningen på de höga kontorsvakanserna. Men det kräver att fastighetsägare börjar sänker hyrorna.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
