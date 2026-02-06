Något billigare bostadsrätter i Stockholm bidrog till ett fall på 0,3 procent i hela landet. Men det finns undantag.
Bostadsrätter blir billigare i Stockholm
Bostadsmarknaden inleder året i ett avvaktande tempo med små prisrörelser och färre genomförda affärer. Det står klart när ny statistik från Svensk Mäklarstatistik har offentliggjorts.
I Storstockholm sjönk priserna på bostadsrätter med 0,5 procent i januari, vilket bidrog till en nationell nedgång på 0,3 procent för lägenheter.
Olika utveckling i storstäderna
Även villapriserna backade något i riket som helhet, med ett fall på 0,2 procent, skriver Dagens PS.
Utvecklingen skiljer sig dock mellan storstadsregionerna. Medan bostadsrättspriserna föll i Stockholm ökade de med 0,5 procent i både Storgöteborg och Malmö.
På villasidan steg priserna i Stockholm och Göteborg, men sjönk tydligt i Malmöområdet, där nedgången uppgick till drygt en procent.
Stillastående marknad
Samtidigt fortsätter antalet bostadsaffärer att minska. Under januari genomfördes omkring 11 300 affärer i hela landet, vilket är cirka 6 procent färre än samma period förra året.
Nedgången är särskilt tydlig för villor, där antalet affärer minskade med 14 procent jämfört med januari i fjol. För bostadsrätter var minskningen mer begränsad, omkring 3 procent.
Marknaden beskrivs som i stort sett stillastående, men flera indikatorer pekar på en gradvis förändring.
Svår månad att utgå ifrån
Avståndet mellan köpares betalningsvilja och säljarnas förväntningar har minskat, vilket ofta ses som ett tidigt tecken på att fler affärer kan komma att genomföras framöver.
Samtidigt bedöms januari vara en osäker månad för att dra långtgående slutsatser om helåret, då säsongseffekter ofta påverkar både priser och aktivitet.
Inför våren finns förhoppningar om en försiktig islossning.
Ganska stort utbud
Förändringar i regelverket kring amorteringar och bolånetak, tillsammans med lättnader i hushållens ekonomi, väntas bidra till ett ökat intresse bland både köpare och säljare från mars och april.
Utbudet av bostäder är fortfarande relativt stort, även om det inte längre ligger på rekordnivåer.
Det talar för en mer balanserad marknad utan snabba prisrusningar, där utvecklingen snarare präglas av stabilitet än tvära kast.
