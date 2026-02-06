06 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Bostadsrätter blir billigare i Stockholm

bostäder
Några större förändringar på bostadsmarknaden har det inte skett, även om det sjunker något i Stockholm. (Foto: Janerik Henriksson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Något billigare bostadsrätter i Stockholm bidrog till ett fall på 0,3 procent i hela landet. Men det finns undantag.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Bostadsmarknaden inleder året i ett avvaktande tempo med små prisrörelser och färre genomförda affärer. Det står klart när ny statistik från Svensk Mäklarstatistik har offentliggjorts.

I Storstockholm sjönk priserna på bostadsrätter med 0,5 procent i januari, vilket bidrog till en nationell nedgång på 0,3 procent för lägenheter.

Olika utveckling i storstäderna

Även villapriserna backade något i riket som helhet, med ett fall på 0,2 procent, skriver Dagens PS.

Utvecklingen skiljer sig dock mellan storstadsregionerna. Medan bostadsrättspriserna föll i Stockholm ökade de med 0,5 procent i både Storgöteborg och Malmö.

På villasidan steg priserna i Stockholm och Göteborg, men sjönk tydligt i Malmöområdet, där nedgången uppgick till drygt en procent.

ANNONS

Stillastående marknad

Samtidigt fortsätter antalet bostadsaffärer att minska. Under januari genomfördes omkring 11 300 affärer i hela landet, vilket är cirka 6 procent färre än samma period förra året.

ANNONS

Nedgången är särskilt tydlig för villor, där antalet affärer minskade med 14 procent jämfört med januari i fjol. För bostadsrätter var minskningen mer begränsad, omkring 3 procent.

Marknaden beskrivs som i stort sett stillastående, men flera indikatorer pekar på en gradvis förändring.

Svår månad att utgå ifrån

Avståndet mellan köpares betalningsvilja och säljarnas förväntningar har minskat, vilket ofta ses som ett tidigt tecken på att fler affärer kan komma att genomföras framöver.

Samtidigt bedöms januari vara en osäker månad för att dra långtgående slutsatser om helåret, då säsongseffekter ofta påverkar både priser och aktivitet.

Inför våren finns förhoppningar om en försiktig islossning.

Ganska stort utbud

Förändringar i regelverket kring amorteringar och bolånetak, tillsammans med lättnader i hushållens ekonomi, väntas bidra till ett ökat intresse bland både köpare och säljare från mars och april.

ANNONS

Utbudet av bostäder är fortfarande relativt stort, även om det inte längre ligger på rekordnivåer.

Det talar för en mer balanserad marknad utan snabba prisrusningar, där utvecklingen snarare präglas av stabilitet än tvära kast.

Läs mer: Nygammal flygmaskin kan konkurrera ut helikoptern. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadspriserBostadsrätterStockholm
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS