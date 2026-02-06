Bostadsrätter blir billigare i Stockholm

Bostadsmarknaden inleder året i ett avvaktande tempo med små prisrörelser och färre genomförda affärer. Det står klart när ny statistik från Svensk Mäklarstatistik har offentliggjorts.

I Storstockholm sjönk priserna på bostadsrätter med 0,5 procent i januari, vilket bidrog till en nationell nedgång på 0,3 procent för lägenheter.

Olika utveckling i storstäderna

Även villapriserna backade något i riket som helhet, med ett fall på 0,2 procent, skriver Dagens PS.

Utvecklingen skiljer sig dock mellan storstadsregionerna. Medan bostadsrättspriserna föll i Stockholm ökade de med 0,5 procent i både Storgöteborg och Malmö.

På villasidan steg priserna i Stockholm och Göteborg, men sjönk tydligt i Malmöområdet, där nedgången uppgick till drygt en procent.