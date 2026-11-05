Fetmaläkemedel har blivit en allt mer lukrativ bransch. Det vill inte AstraZeneca gå miste om som nu satsar på att köpa upp ett nytt bolag.
AstraZeneca jagar fetmabolag – uppges ha lagt bud på 95 miljarder
Brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca har lagt ett bud på omkring 10 miljarder dollar, motsvarande cirka 95 miljarder kronor, på det amerikanska biotechbolaget Rhythm Pharmaceuticals.
Affären skulle stärka bolagets position inom behandlingar mot sällsynta sjukdomar och fetma.
Enligt uppgifter till Wall Street Journal erbjöd Astra Zeneca 124 dollar per aktie förra månaden.
Aktien steg kraftigt
Budet innebär en betydande premie jämfört med aktiekursen före uppgifterna om det möjliga förvärvet.
Rhythm Pharmaceuticals aktie steg kraftigt efter att tidningen rapporterat om budet. Aktien stängde på över 110 dollar, en uppgång på omkring 28 procent.
Det gav bolaget ett börsvärde på cirka 7,6 miljarder dollar.
Rhythm Pharmaceuticals utvecklar läkemedel mot metabola sjukdomar och svåra former av fetma. Bolagets forskning är bland annat inriktad på den så kallade MC4R-signalvägen, som spelar en central roll för regleringen av hunger.
Störningar i systemet kan leda till en närmast omättlig hunger och därmed allvarlig fetma.
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Vill ha mer av fetmaläkemedel
Bland bolagets läkemedel finns en behandling som godkänts mot förvärvad hypotalamisk fetma, en ovanlig sjukdom som kan uppstå till följd av skador på hypotalamus, ett område i hjärnan som bland annat reglerar aptiten.
Ett förvärv skulle passa in i Astra Zenecas ambition att bredda sin läkemedelsportfölj och stärka sin närvaro på den snabbt växande marknaden för fetmabehandlingar.
Bolaget utvecklar redan flera läkemedelskandidater inom området, däribland behandlingar baserade på GLP-1-teknik.
Under 2023 licensierade Astra Zeneca en läkemedelskandidat från kinesiska Eccogene för 185 miljoner dollar.
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Flera avtal i bagaget
I januari i år presenterade bolaget dessutom ett avtal med kinesiska CSPC Pharmaceuticals om flera utvecklingsprogram inom fetma och diabetes. Avtalet omfattade en initial betalning på 1,2 miljarder dollar.
Astra Zeneca har under vd Pascal Soriots ledning också byggt upp en stark position inom cancerläkemedel.
Förvärvet av Alexion 2021, värt omkring 39 miljarder dollar, stärkte samtidigt bolagets verksamhet inom sällsynta sjukdomar.
Läkemedelsjätten har satt upp målet att nå en årlig försäljning på 80 miljarder dollar till 2030. Förra året uppgick omsättningen till 58,7 miljarder dollar. Ytterligare förvärv och licensavtal väntas därför spela en viktig roll för att nå målet, enligt experter.
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