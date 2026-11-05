AstraZeneca jagar fetmabolag – uppges ha lagt bud på 95 miljarder

Vill ha mer av fetmaläkemedel

Bland bolagets läkemedel finns en behandling som godkänts mot förvärvad hypotalamisk fetma, en ovanlig sjukdom som kan uppstå till följd av skador på hypotalamus, ett område i hjärnan som bland annat reglerar aptiten.

Ett förvärv skulle passa in i Astra Zenecas ambition att bredda sin läkemedelsportfölj och stärka sin närvaro på den snabbt växande marknaden för fetmabehandlingar.

Bolaget utvecklar redan flera läkemedelskandidater inom området, däribland behandlingar baserade på GLP-1-teknik.

Under 2023 licensierade Astra Zeneca en läkemedelskandidat från kinesiska Eccogene för 185 miljoner dollar.

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Flera avtal i bagaget

I januari i år presenterade bolaget dessutom ett avtal med kinesiska CSPC Pharmaceuticals om flera utvecklingsprogram inom fetma och diabetes. Avtalet omfattade en initial betalning på 1,2 miljarder dollar.

Astra Zeneca har under vd Pascal Soriots ledning också byggt upp en stark position inom cancerläkemedel.

Förvärvet av Alexion 2021, värt omkring 39 miljarder dollar, stärkte samtidigt bolagets verksamhet inom sällsynta sjukdomar.

Läkemedelsjätten har satt upp målet att nå en årlig försäljning på 80 miljarder dollar till 2030. Förra året uppgick omsättningen till 58,7 miljarder dollar. Ytterligare förvärv och licensavtal väntas därför spela en viktig roll för att nå målet, enligt experter.

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