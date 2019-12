Euronext tar över Nord Pool

Euronext tar över Nord Pool

Börsoperatören Euronext köper 66 procent av Nord Pool och tar kontrollen över den nordiska elbörsen för 850 miljoner norska kronor.

Euronext köpte Oslobörsen tidigare i år i konkurrens med Nasdaq som kontrollerar Stockholmsbörsen.

Köpet uppges vara i linje med strategin att diversifiera intäkterna till tillgångsslag som inte korrelerar med finansmarknadscyklerna, skriver Euronext, enligt Omni.

Altor satsar på digitala specialistbyråer

Finansmannen Harald Mix riskkapitalbolag Altor investerar ”ett par hundra miljoner” i en företagsgrupp som ska bestå av digitala specialistbyråer som Animal, Kurppa Hosk och Keybroker. Gruppen har en sammanlagd omsättning på nästan 400 miljoner kronor, skriver Di Digital.

Stort stimulanspaket i Japan

Japans premiärminister Shinzo Abe har under natten meddelat om stimulansåtgärder motsvarande 239 miljarder dollar med syfte att stödja ekonomin under kommande år. Det rapporterar Bloomberg News.

Annons

Annons

Karnovs storägare säljer hela innehavet

Informationstjänsteföretaget Karnovs storägare Five Arrow har genomfört den riktade aktieförsäljning som bolaget flaggade för på onsdagskvällen. Bolaget valde att sälja hela sitt innehav på närmare 19,4 miljoner aktier och rabatten blev drygt 8 procent. Det rapporterar Di.

Five Arrows Principal Investments är en riskkapitaldel i det franska finansbolaget Rothschild & Co.

Frankrike lamslås av strejk

Flera miljoner fransmän väntas gå ut i strejk i dag i protest mot president Emmanuel Macrons planerade pensionsreform, skriver flera medier. Ett av Macrons vallöften var att skapa ett nytt enhetligt pensionssystem. I dag finns det 42 olika avtal. Det rapporterar Omni.

Grönt ljus för stöd till Grekland

Eurogruppen gav på onsdagen grönt ljus för ökat stöd till Grekland, dels i form av sänkta räntor på lån och dels en klumpsumma på 6,2 miljarder euro.

Summan på 6,2 miljarder kommer från vinster som ECB har gjort vid stödköp av grekiska obligationer 2012-2016. Samtidigt ska räntor sänkas till noll på nödlån från övriga euroländer värda 767 miljoner euro. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

"Lite för lätt att vara bedragare”

Det behövs snabbare och mer samordnade åtgärder från banker, myndigheter och betaltjänstaktörer för att få bukt med bedrägerier. Det säger fintechbolaget Klarnas säkerhetschef Mark Strande till SR Ekot.

Det behövs politisk vilja för att på ett effektivt sätt kunna byta information med myndigheter och andra aktörer, på liknande sätt som görs i exempelvis Tyskland. Där ligger Sverige flera år efter, menar han. "I dag är det nog lite för lätt att vara bedragare," säger han till Ekot.

Goldman Sachs: Riskkapitalet överger gig-ekonomin

Riskkapitalet som flödade till startupbolag som erbjuder olika typer av on-demand-tjänster i olika delar av världen rasade med 22 procent på årsbasis under tolvmånadersperioden till och med september. Det framgår av en rapport som Goldman Sachs analytiker tagit fram, skriver Omni och hänvisar till Financial Times.

Konsekvensen av att inflödet av kapital sinar blir att bolagen tvingas kapa sina kostnader och höja sina priser, menar Goldman.

Moncler lockar franskt lyxkonglomerat

Det franska lyxkonglomeratet Kering ska ha hållit ”utforskande” samtal om ett potentiellt förvärv av det italienska modébolaget Moncler.

Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor.

Moncler-aktien har stigit med 33 procent i år och marknadsvärdet ligger på cirka 10 miljarder euro.

Tidigare i år har LVMH förvärvat juvelerarkedjan Tiffany & Company.

Resurs Holding tillskjuter kapital till Resurs Bank

Resurs Holding, ägare till Resurs Bank, har emitterat primärkapitaltillskott om 300 miljoner kronor.

Vidare kommer Resurs Holding att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 MSEK till Resurs Bank.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen av primärkapitaltillskott.

Blockkedjebolag köper Lundinsfärens spelutvecklare Antler

Det svenska blockkedjebolaget Chromaway köper spelutvecklaren Antler Interactive, enligt ett pressmeddelande.

Antler Interactive tog i början in riskkapital på 15 miljoner kronor från bland annat Lundin-familjen via deras ägarbolag Back In Black Capital.

ABB:s vd redo för fler avknoppningar

Industrikoncernen ABB är redo för fler avknoppningar de närmaste åren. Det säger ordföranden och tillförordnade vd:n Peter Voser, enligt Börsen-Zeitung.

Han menar att synergierna mellan de fyra ABB-divisionerna Electrification, Industrial automation, Drive technology och Robotics inte är särskilt stora.

Flera storägare har länge velat att ABB ska fortsätta stycka bolaget, däribland aktivistfonden Cevian som äger 5,3 procent.