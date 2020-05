"Digital identity kommer bli vårt största affärsområde”

Small-cap noterade Precise Biometrics, som levererar teknik för fingeravtrycksigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt om 0,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-7,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,00 kronor (-0,02).



– Vi förändrade vår organisation från grunden förra året och flyttade produktionen från Karlstad till Shanghai. Nu är vi i rätt tidszon och närmare våra kunder. Den nya organisationen börjar ge resultat och vi fortsätter produktionen som vanligt trots corona, Stefan K Persson, vd Precise Biometrics.



Bolagets nettoomsättningen uppgick till 23,1 miljoner kronor (12,1). Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, blev 3,1 miljoner kronor (-4,7) för perioden. Det rapporterade rörelseresultatet var 0,1 miljoner kronor (-7,9). Kassaflödet kom in på 6,9 miljoner kronor (-10,2).



– Vårt avtal med Egis Technology som säljer till Samsung och Huawei fortsätter att rulla och vi gör samtidigt stora framsteg inom digital identity-området. Efterfrågan av detta område har vuxit kraftigt under coronapnademin med pilotprojekt i bland annat sjukvården.



– Vi fortsätter att accelerera utvecklingen inom digital identity under året. Det kommer ta något år innan vi är färdiga men inom en tid kommer det bli det största affärsområdet för oss, säger Stefan K Persson, vd Precise Biometrics.