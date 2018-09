Deutsche Bank överväger fusion med UBS

Bank Deutsche Bank har granskat förutsättningarna för en fusion med den schweiziska konkurrenten UBS. Det rapporterar den tyska tidningen Handelsblatt och hänvisar källor. En sammanslagning med UBS diskuterades på senaste styrelsemötet som ett alternativ till Commerzbank, en bank som den tyska regeringen gärna vill ska fusioneras med Deutsche.

Tidningen skriver också att den den tyska finansinspektionen Bafin oroas över att Deutsche inte gör tillräckligt för att förhindra otillåtna finansiella transaktioner och terroristfinansiering. Bafin har därför anlitat KPMG för att kontrollera om banken genomför tillräckliga åtgärder för att förhindra penningtvätt. Det är första gången Bafin anlitar en sådan särskild utredare för att arbeta mot penningtvätt.

”Inflytande för SD äventyrar viktiga värden för näringslivet”

Politik Det svenska näringslivets framgångar bygger på öppenhet, mångfald och globalisering – inte på kortsiktighet och pragmatism. Det skriver 41 företagare och näringslivsprofiler på DN Debatt, och varnar för att inflytande från Sverigedemokraterna hotar dessa grundvalar.

"Våra verksamheter bygger till stor del på möjligheten att tillvarata en mångfald av kompetenser och erfarenheter. Samarbete med människor av olika kulturell bakgrund är centralt för att vi ska lyckas väl. Det kräver i sin tur ett samhällsklimat som kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och skyddande av grundläggande mänskliga rättigheter som religions­frihet, yttrandefrihet och asylrätt", skriver de.

Företagarna menar att värden som öppenhet, internationell handel och mångfald har byggt Sveriges framgång som näringslivsnation.

"För oss som företagare och aktiva på ledande positioner inom svenskt näringsliv är det angeläget att vi i Sverige inte kompromissar med de värden vårt öppna samhälle bygger på – värden som utgör grundvalen för det svenska näringslivets framgångar".

De lyfter även ett fortsatt EU-medlemskap som en förutsättning för näringslivet.

Danske Banks toppchefer kallas till utfrågning

Bank Ett utskott i Folketinget kallar till sig Danske Banks ledning. Toppcheferna väntas pressas på detaljer om penningtvättskandalen i bankens estniska filial, skriver TT.

Allt fler anmäler Klarna till Konsumentverket

Fintech Antalet anmälningar mot fintech-bolaget Klarna ökar hos Konsumentverket, rapporterar SVT Nyheter. Bara i september har det kommit in 82 anmälningar, jämfört med 86 under hela 2017 och 51 under hela 2016.

Anna Hult, jurist på Konsumentverket, säger till SVT att den vanligaste anledningen till anmälan är ”utebliven faktura” – alltså att personen hunnit få påminnelse och inkassokrav innan de fått fakturan.

Klarnas pressansvarige Johan Gustafsson menar att det finns en logisk förklaring till att anmälningarna mot bolaget ökat.

– Vi står för 40 procent av betalningarna inom den ökande e-handeln i Sverige, säger han.

Per Bolund oroas över me too-larmet på Handelsbanken

Bank Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tycker att medieuppgifterna om kränkningar och en rådande tystnadskultur på Handelsbanken är illavarslande. Det säger han till DI dagen efter att tidningen avslöjat att kvinnliga medarbetare på banken utsatts för verbala kränkningar av sexuell karaktär av en manlig bankchef och hans närmaste medarbetare.

– Jag tycker att det är oroande att vi nu hör nya berättelser om olika former av trakasserier som pågår, säger han. Enligt Bolund finns det en risk att hela finansbranschen blir lidande och att förtroendet för den skadas, skriver DI.