"Det finns alltid investeringslägen"

Creades avyttrar hälften av det näst största innehavet i portföljen. Med en stark kassa ser vd John Hedberg investeringsmöjligheter trots marknadsläget. ”Många av de investeringar som varit bäst under Creades historia har gjorts när det har varit lite stökigt”, säger han till Realtid.

Sent i går kväll meddelade Creades att man givit Carnegie Investment bank i uppdrag att undersöka möjligheten att avyttra 4,25 miljoner aktier i ventilations- och byggproduktsföretaget Lindab International. Få timmar efter första meddelandet kom Creades andra besked till marknaden. Creades har avyttrat 4,25 miljoner aktier i Lindab till institutionella investerare genom ett accelererat auktionsförfarande.

Creades har varit ägare i Lindab sedan start och har successivt blivit en större ägare i bolaget.

– Vi har varit med i över åtta år. Under de senaste tre åren har vi börjat få gehör för de frågor som vi har velat driva. Bland annat de ändringar som gjordes i styrelsen med att få in Peter Nilsson som varit en väldigt bra ordförande, säger John Hedberg, vd för Creades, till Realtid.

Han berättar även om en strategigenomgång i Lindab, som fått ny ledning på plats som arbetat under drygt ett år ”och har gjort detta väldigt bra”. Detta har gett resultat, vilket även har synts på kursen som ökat med drygt 40 procent under ett års tid.

– Lindab har växt sig lite stort som ett enskilt innehav i Creades. Då tycker vi att det är en lämplig tidpunkt att minska ned på innehavet. Vi har nästan kvar 5 procent så det är ett stort innehav fortfarande för oss och vi är en av Lindabs största ägare.

Efter avyttringen äger Creades 3 679 322 aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och röster i Lindab.

Kommer ni att fortsätta äga Lindab?

– Ja, vi tycker att det är ett väldigt fint bolag och nu tycker vi att ägandet är på en nivå som passar oss bättre.

Creades sålde Lindab-aktierna för 100 kronor per aktie, vilket gav en försäljningslikvid om 425 miljoner kronor. Under gårdagen låg Lindab-kursen på 106 kronor per aktie.

Vad säger ni om priset?

– Det var marknadsmässigt när man gör en sådant här auktionsförfarande. Då brukar det vara lite rabatt mot stängningskursen, ungefär 5 procent, och det är ungefär där vi hamnade också, säger John Hedberg.

I skrivande stund har Lindab-aktien gått ned till Creades försäljningskurs 100 kronor per aktie.

I förra veckan sålde Creades även av aktierna i Acne Studios, vilket gav investmentbolaget 372 miljoner kronor, inklusive utdelning samt med avdrag för transaktionskostnader.

Vad ska ni göra med pengarna?

– Fortsätta att investera dem så att vi ger en bra avkastning till våra aktieägare. Vi har ganska många saker som vi tittar på men inget jag kan vara konkret kring nu. Det får vi berätta om när vi gjort detta.

– Nu har vi kassan i ordning. Det känns bra också givet att det är en svårbedömd period framåt såväl politikmässigt som konjunkturmässigt.

Är det investeringsläge nu?

– Jag tror alltid att det finns investeringslägen oavsett marknadsläget. Man får bara leta olika saker. Många av de investeringar som varit bäst under Creades historia har ju gjorts när det har varit lite stökigt, ur det perspektivet känns det bra att ha en välfylld kassa i den perioden vi går in i nu.