Den 8 maj går startskottet för Danske Banks digital bootcamp där ett 30-tal nordiska så kallade impact techbolag kommer att delta.

– Impact tech handlar om att skapa tekniska lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, här finns en enorm affärspotential, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.

Målet med bootcampen är att stötta unga bolag så att de kan fortsätta växa i en mycket utmanande konjunktur. Bootcampen och programmet genomförs i samarbete med Wework Labs och Rise.

– Danske Bank har stort fokus på att stötta både företags- och privatkunder i den covid19-kris som skapat enorma utmaningar på marknaden. Det en mycket svår situation inte minst för impact techbolag. Min förhoppning är att vi Danske Bank ska kunna bidra med både expertis och ett brett nätverk, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.

Programmet vänder sig till impact techbolag och fokuserar på att utveckla affärs- och intäktsmodeller samt att få tillgång till viktiga företagsnätverk och riskkapital. I spåren av covid-19 är minskad försäljning och problem med kommande finansieringsrundor två stora orosmoln för dessa bolag, vilket också framgår av undersökningar från exempelvis Startup Sweden.

– Sverige har en mycket framskjuten position både när det gäller teknikutveckling och hållbarhet. Det kan skapa nya arbetstillfällen vilket är helt avgörande för Sveriges framtida tillväxt, i synnerhet när ekonomin bromsat in, säger Johanna Norberg.

Var ifrån kommer Danske Banks engagemang för just impact techbolag?

–När vi lanserade vår startup plattform The Hub 2016 såg vi snabbt att det fanns ett stort intresse bland svenska startups att satsa på just impact tech, vilket gjort att vi över tid utvecklat vårt engagemang inom detta segment. Vi är övertygade om att det är här vi kommer se morgondagens unicorns. Genom att sammanföra intressanta startups med större företagskunder kan spännande synergier uppstå. Startups får kunder och etablerade företag får tillgång till innovation.

Hur ska själva programmet med cootcampen gå till, rent praktiskt?

– Programmet sträcker sig över sex månader och varvar praktisk individuell coaching med seminarier och matchning med etablerade bolag så att man kan bygga sin kundbas. Syftet är att stärka bolagens affärs- och intäktsmodell så att de blir intressanta för riskkapital, betalande kunder och att de utvecklas. Vi avslutar med en demodag där man inför publik pitchar sitt bolag.

Kommer riskkapitalbolag att aktivt medverka under boot campen?

– Riskkapitalbolag kommer att bjudas in på demodagen som avslutar hela programmet. Under programmets gång handlar det om att coacha för att utveckla bolaget så att det kan växa och attrahera riskkapital och betalande kunder.

Vilken expertis från Danske Bank kommer att medverka?

– Danske Bank deltar med expertis från en enhet som kallas ”Danske Grow”, där finns det personer som har lång erfarenhet av att arbeta med bolag i utvecklingsfasen och vet vad som väntar ”runt hörnet.”

Med vilka kriterier har ni valt ut deltagarna?

– De ska ha en affärside inom cirkulär ekonomi och att vi bedömer att de har en skalbar affärsmodell samt vara registrerade i ett nordiskt land

Vad är målet med boot campen för Danske Banks del?

– Vi vill bidra till att bolag som har potential kan utvecklas som livskraftiga bolag och växa i den utmanande ekonomi vi befinner oss i nu och som kanske kommer bestå ett par år framöver. Det kommer behövas en mängd tillväxtbolag för att skapa nya arbetstillfällen och växer bolagen så hoppas jag att de vill växa tillsammans med oss på Danske Bank.

Hur ska resultatet utvärderas?

– Resultatet utvärderas främst av deltagarna. De tre områden som man bör se på är: Har de fått fler kunder? Intresse från riskkapital? Har de kunnat utveckla sin affärs- och intäktsmodell så att de kan få den likviditet som krävs för att kunna växa?

På vilket sätt kommer Wework Labs och Rise medverka i campen?

– De har utformat programmet och genomför stora delar av programmet. Både WeWork Labs och Rise har stor expertis som kommer ge mycket till deltagarna.

Bland de 120 startups som sökt till programmet har ett 30-tal bolag valts ut. Programmet fortsätter sedan för tio utvalda bolag i olika moduler under en sex månaders period.