Den svenska värdepappersmarknadens post trade-processer harmoniseras

Det innebär att skillnaderna mellan svenska och europeiska processer minskar. Ett samarbetsforum vid namn Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation har därför tagit fram en plan för detta förändringsarbete. Harmoniseringen medför ökad effektivitet på den svenska värdepappersmarknaden och förenklar gränsöverskridande aktivitet. Det skriver Riksbanken på sin hemsida.

Riksbanken bjöd in till ett rundabordssamtal med relevanta marknadsaktörer i oktober 2019 för att diskutera hur framtidens värdepappersavveckling i Sverige ska se ut. Marknadens aktörer var överens om att en harmonisering till europeiska standarder är nödvändigt för att den svenska marknaden ska vara fortsatt attraktiv och effektiv.

En bidragande orsak till att de svenska post trade-processerna skiljer sig från de europeiska motsvarigheterna är att den svenska marknaden sedan 2010-talet valt att stå utanför den europeiska centralbankens plattform, TARGET2-Securities (T2S). T2S är en plattform för värdepappersavveckling i centralbankspengar som lanserades 2015. För att utarbeta en plan för harmonisering till europeiska standarder etablerade Riksbanken därför samarbetsforumet Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation. Aktörer och intressenter i den svenska värdepappersmarknaden har deltagit i arbetet.

Samarbetsforumet har under 2020 tagit fram en plan för harmonisering av den svenska värdepappersmarknadens post trade-processer.

Rapporten belyser vilka områden som behöver harmoniseras samt inkluderar en övergripande tidslinje för de olika harmoniseringsaktiviteterna och en beskrivning av vilka aktörer som har ansvar för att leda olika delar av harmoniseringsarbetet. Rapporten innehåller även ett förslag för hur uppföljningen av harmoniseringsarbetet ska utformas. I och med att planen nu är framtagen har forumet fullgjort sitt uppdrag och samarbetsforumet upphör. Harmoniseringsplanen ska leda till att det är möjligt för den svenska marknaden att använda T2S som en avvecklingsplattform för värdepapper, men det är inte en nödvändig konsekvens.

Harmonisering innebär att man minimerar skillnaderna mellan hur man gör i olika länder. Det finns olika sätt att göra detta, men ett sätt är att man kommer överens om så kallade standarder som i detalj beskriver hur olika processer ska gå till. När betalningar och transaktioner med finansiella instrument ska genomföras sänds det information mellan finansiella aktörer. För att detta informationsutbyte ska fungera effektivt och säkert är det en fördel om informationen är organiserad på samma sätt och innehåller samma typ av data.

Det har tagits många initiativ inom det finansiella systemet i Europa de senaste tio till femton åren, från både privat och offentligt håll, för att harmonisera regelverk samt harmonisera processer och standardisera meddelandeformat. Exempel på harmonisering genom reglering är de europeiska regleringarna European Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Central Securities Depository Regulation (CSDR). Dessa regleringar medför lika krav för finansiella infrastruktursystem i olika europeiska länder.

Harmonisering av den svenska finansiella infrastrukturens processer och meddelandeformat till europeiska standarder är en viktig del för att det svenska finansiella systemet ska fortsätta fungera effektivt och säkert, skriver Riksbanken.

Harmonisering underlättar också gränsöverskridande aktivitet, eftersom man då gör på samma sätt i olika länder. Det är en fördel som både svenska och utländska aktörer kan dra nytta av. När processerna inte är harmoniserade, det vill säga att de skiljer sig åt mellan olika länder, innebär det att aktörer som vill bedriva gränsöverskridande aktivitet måste anpassa processer och system utifrån de olika länderna. Det är dyrt och kräver en större arbetsinsats. Det medför också högre operationella risker. För mindre aktörer kan det i, snnebära att de har svårt att bedriva verksamhet i flera länder eftersom det blir för dyrt.

Riksbanken deltar aktivt i harmoniseringsarbetet som rör finansiell infrastruktur på den svenska marknaden. Bland annat arbetade Riksbanken under 2020 tillsammans med den svenska värdepappersmarknadens aktörer och intressenter med ett forum vid namn Coordination forum for Swedish Post-trade Harmonisation. Forumets uppdrag var att ta fram en plan för hur den svenska värdepappersmarknadens post trade-processer ska harmoniseras till europeiska standarder. Därtill är Riksbankens kommande anslutning till den europeiska centralbankens plattform för omedelbara betalningar, Target Instant Payment Settlement (TIPS), ett viktigt led i Riksbankens harmoniseringsarbete. Riksbanken ingick under 2020 avtal med eurosystemet om att använda TIPS-plattformen.

Deltagare i Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation är:

Avanza

Carnegie

Citibank

Danske Bank

EuroCCP

Euroclear Sweden

Svensk Värdepappersmarknad

Handelsbanken

LCH

Market Implementation Group for Corporate Actions Standards

Nasdaq Clearing

Nasdaq Exchange

Nordea

Nordnet

Riksbanken

Riksgälden

SEB

SIX

Swedbank

Finansinspektionen och Finansdepartementet har deltagit som observatörer.