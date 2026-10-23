Både Johnson & Johnson och Smith & Nephew ville ha vd-posten i det nya bolaget som parterna skulle bilda. Nu blir det ingenting av det.
Jätteaffären faller samman – kunde inte enas om vd-posten
Sammanslagningen av Johnson & Johnsons ortopediverksamhet och brittiska Smith & Nephew var planerad sedan länge och uppskattades uppgå till uppemot 34 miljarder dollar.
Förhandlingarna hade nått ett långt framskridet stadium och bolagen var överens om de viktigaste finansiella villkoren och affärens struktur.
Men nu har affären fallit samman. Orsaken var oenighet om vem som skulle leda det sammanslagna bolaget.
Intresset svalnade
Amerikanska Johnson & Johnson ville att Namal Nawana, chef för bolagets ortopediverksamhet, skulle leda det sammanslagna företaget.
Smith & Nephew motsatte sig kravet och insisterade på att den nuvarande vd:n Deepak Nath skulle behålla posten.
Smith & Nephews ordförande Rupert Soames gjorde frågan till ett avgörande villkor i förhandlingarna, vilket fick Johnson & Johnsons intresse att svalna, rapporterar Financial Times.
Smith & Nephew tog initiativ till diskussionerna tidigare i år. Affären skulle ha inneburit att den brittiska koncernen gick samman med Johnson & Johnsons verksamhet DePuy Synthes, som tillverkar bland annat höft- och knäproteser.
Läs mer: Notan för talk och cancer – 70 miljarder. Dagens PS
Skulle betala extra
Verksamheten värderades i förslaget till uppemot 22 miljarder dollar, nästan dubbelt så mycket som Smith & Nephews börsvärde på 12,6 miljarder dollar.
För att jämna ut värderingsskillnaden skulle Smith & Nephew ha betalat omkring 10 miljarder dollar i utdelning till Johnson & Johnson, finansierad genom ökad skuldsättning.
Aktieägarna i Johnson & Johnson skulle ha fått 50,1 procent av det sammanslagna bolaget, medan Smith & Nephews ägare skulle ha fått resterande andel.
Enligt personer med insyn i förhandlingarna siktade bolagen på att offentliggöra affären i mitten av oktober, men samtalen avbröts flera veckor tidigare.
Läs mer: Storsäljaren som kan fälla medicinjätten. Dagens PS
Har haft svag tillväxt
Johnson & Johnson meddelade förra året att koncernen övervägde att knoppa av eller sälja DePuy Synthes för att koncentrera verksamheten till snabbväxande områden.
Vid den senaste kvartalsrapporten uppgav bolagets finanschef att en separat börsnotering nu framstod som det mest sannolika alternativet. Försäljningen i divisionen ökade med 3,2 procent under tredje kvartalet.
För Smith & Nephew hade en affär kunnat bli en väg ut ur flera år av svag tillväxt.
Bolaget har utsatts för press från aktivistinvesteraren Cevian och andra aktieägare, som bland annat krävt en avknoppning av ortopediverksamheten.
Aktien har fallit 21 procent på tolv månader, samtidigt som brittiska FTSE 100-index har stigit 13 procent.
Läs mer: USA går in med miljarder i Sam Altmans kärnfusionsbolag. Realtid