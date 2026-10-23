Jätteaffären faller samman – kunde inte enas om vd-posten

Sammanslagningen av Johnson & Johnsons ortopediverksamhet och brittiska Smith & Nephew var planerad sedan länge och uppskattades uppgå till uppemot 34 miljarder dollar.

Förhandlingarna hade nått ett långt framskridet stadium och bolagen var överens om de viktigaste finansiella villkoren och affärens struktur.

Men nu har affären fallit samman. Orsaken var oenighet om vem som skulle leda det sammanslagna bolaget.

Intresset svalnade

Amerikanska Johnson & Johnson ville att Namal Nawana, chef för bolagets ortopediverksamhet, skulle leda det sammanslagna företaget.

Smith & Nephew motsatte sig kravet och insisterade på att den nuvarande vd:n Deepak Nath skulle behålla posten.

Smith & Nephews ordförande Rupert Soames gjorde frågan till ett avgörande villkor i förhandlingarna, vilket fick Johnson & Johnsons intresse att svalna, rapporterar Financial Times.

Smith & Nephew tog initiativ till diskussionerna tidigare i år. Affären skulle ha inneburit att den brittiska koncernen gick samman med Johnson & Johnsons verksamhet DePuy Synthes, som tillverkar bland annat höft- och knäproteser.

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