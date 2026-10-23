Efter flera räntesänkningar tidigare i år har Rysslands centralbank slagit in på en annan kurs. Inflationen gör att man håller räntan oförändrad.
Rysslands centralbank slutar att sänka räntan – för hög inflation
Rysslands centralbank lämnar styrräntan oförändrad på 14 procent för andra mötet i rad.
Centralbanken meddelade på fredagen att styrräntan väntas ligga på i genomsnitt 12,5–13,5 procent under 2027.
Det innebär en begränsad lättnad för hushåll och företag efter att räntan nådde 21 procent i mitten av 2025.
Stram penningpolitik väntas
Banken har tidigare sänkt räntan i tio steg, i takt med att inflationstrycket gradvis lättat.
Nu bedömer den dock att den underliggande prisökningstakten ännu inte har bromsat in tillräckligt, skriver Wall Street Journal.
För att inflationen ska fortsätta nedåt behöver den samlade efterfrågan i ekonomin utvecklas måttligt, enligt centralbanken. Det talar för att penningpolitiken behöver förbli stram under en längre period.
Inflationen uppgick till 6,4 procent i september. Den höga räntan speglar bland annat de ekonomiska obalanser som uppstått när Ryssland ökat produktionen av militär utrustning och rekryterat stora mängder arbetskraft till kriget i Ukraina.
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Högre löner och priser
Bristen på arbetskraft har bidragit till stigande löner och priser.
Samtidigt har Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier och logistikanläggningar pressat delar av ekonomin. Centralbanken hänvisar till en tillfällig minskning av produktionskapaciteten inom vissa sektorer.
Om störningarna blir mer långvariga kan inflationen bli högre än banken nu räknar med. Det skulle i sin tur kunna begränsa möjligheterna till ytterligare räntesänkningar.
Den ryska ekonomin visar också tecken på en tydligare inbromsning.
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Sämre tillväxt
Internationella valutafonden, IMF, sänkte tidigare i oktober sin prognos för den ekonomiska tillväxten till 0,9 procent både 2026 och 2027.
Tidigare låg prognosen på 1,1 procent för båda åren.
Utvecklingen innebär att centralbanken står inför en svår avvägning. En alltför snabb räntesänkning riskerar att hålla inflationen uppe, medan fortsatt höga lånekostnader kan försvaga investeringar och ekonomisk aktivitet.
För företag som är beroende av krediter innebär räntebeskedet att finansieringskostnaderna väntas förbli höga även under nästa år.
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