Rysslands centralbank slutar att sänka räntan – för hög inflation

Rysslands centralbank lämnar styrräntan oförändrad på 14 procent för andra mötet i rad.

Centralbanken meddelade på fredagen att styrräntan väntas ligga på i genomsnitt 12,5–13,5 procent under 2027.

Det innebär en begränsad lättnad för hushåll och företag efter att räntan nådde 21 procent i mitten av 2025.

Stram penningpolitik väntas

Banken har tidigare sänkt räntan i tio steg, i takt med att inflationstrycket gradvis lättat.

Nu bedömer den dock att den underliggande prisökningstakten ännu inte har bromsat in tillräckligt, skriver Wall Street Journal.

För att inflationen ska fortsätta nedåt behöver den samlade efterfrågan i ekonomin utvecklas måttligt, enligt centralbanken. Det talar för att penningpolitiken behöver förbli stram under en längre period.

Inflationen uppgick till 6,4 procent i september. Den höga räntan speglar bland annat de ekonomiska obalanser som uppstått när Ryssland ökat produktionen av militär utrustning och rekryterat stora mängder arbetskraft till kriget i Ukraina.

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