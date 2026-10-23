EU-länderna bantar nya bolagsformen – viktiga reformer stryks

EU-länderna har skalat ned planerna på en ny gemensam bolagsform som ska göra det enklare för företag att verka över hela unionen.

Flera centrala delar av förslaget har strukits efter förhandlingar mellan medlemsländerna.

Initiativet, som kallas EU Inc, är en del av EU:s arbete med att stärka konkurrenskraften och minska de regulatoriska skillnaderna mellan medlemsländerna.

Slopat de mest långtgående delarna

Målet är att göra det lättare för företag att växa inom Europa och minska behovet av att söka kapital i USA, skriver Financial Times.

Enligt EU-kommissionens ursprungliga förslag skulle företag som väljer den nya bolagsformen kunna bedriva verksamhet i samtliga 27 medlemsländer utan att behöva bilda separata dotterbolag i varje land.

Registreringen skulle kunna genomföras digitalt inom 48 timmar och utan krav på startkapital.

Men efter förhandlingar som avslutades på fredagen har medlemsländerna slopat flera av de mest långtgående delarna.

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Bland annat försvinner planerna på ett gemensamt europeiskt bolagsregister där investerare skulle kunna kontrollera företagens räkenskaper och vilka personer som sitter i styrelserna.

Även förslaget om förenklade insolvensregler för nystartade företag har strukits.

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