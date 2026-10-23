Företag ska slippa onödig byråkrati med en ny bolagsform i EU. Men slutförslaget ser ut att bli urvattnat, menar kritiker.
EU-länderna bantar nya bolagsformen – viktiga reformer stryks
EU-länderna har skalat ned planerna på en ny gemensam bolagsform som ska göra det enklare för företag att verka över hela unionen.
Flera centrala delar av förslaget har strukits efter förhandlingar mellan medlemsländerna.
Initiativet, som kallas EU Inc, är en del av EU:s arbete med att stärka konkurrenskraften och minska de regulatoriska skillnaderna mellan medlemsländerna.
Slopat de mest långtgående delarna
Målet är att göra det lättare för företag att växa inom Europa och minska behovet av att söka kapital i USA, skriver Financial Times.
Enligt EU-kommissionens ursprungliga förslag skulle företag som väljer den nya bolagsformen kunna bedriva verksamhet i samtliga 27 medlemsländer utan att behöva bilda separata dotterbolag i varje land.
Registreringen skulle kunna genomföras digitalt inom 48 timmar och utan krav på startkapital.
Men efter förhandlingar som avslutades på fredagen har medlemsländerna slopat flera av de mest långtgående delarna.
Bland annat försvinner planerna på ett gemensamt europeiskt bolagsregister där investerare skulle kunna kontrollera företagens räkenskaper och vilka personer som sitter i styrelserna.
Även förslaget om förenklade insolvensregler för nystartade företag har strukits.
Läs mer: Britterna vill tillbaka till EU – men ser ett problem. Dagens PS
Kan minska effekten
Det riskerar att minska reformens betydelse, eftersom skillnader i reglerna för konkurser och företagsrekonstruktioner fortsatt kommer att försvåra verksamhet över gränserna.
Internationella valutafonden, IMF, har uppskattat att ett gemensamt regelverk för bolag skulle kunna öka EU:s samlade BNP med omkring 3,3 procent under det kommande decenniet, enligt Traders Union.
Mer än hälften av den beräknade effekten skulle komma från harmoniserade insolvensregler.
Även möjligheterna att skjuta upp beskattningen av personaloptioner har begränsats. Enligt medlemsländernas överenskommelse ska lättnaden bara omfatta företag med en omsättning under 150 miljoner euro och färre än 750 anställda.
Det innebär att många snabbväxande bolag kan växa ur systemet relativt tidigt.
Läs mer: Sverige tappar förstaplatsen i EU – Finlands unga tar över. Dagens PS
Känsligt inom EU
Skattefrågor är särskilt känsliga inom EU, eftersom beslut på området kräver stöd från samtliga 27 medlemsländer.
Överenskommelsen ska nu förhandlas med Europaparlamentet innan reglerna kan antas. Parlamentet har ännu inte enats om sin ståndpunkt.
En central stridsfråga är hur EU ska förhindra att företag använder den nya bolagsformen för att kringgå nationella regler om arbetstagarinflytande.
Fackliga organisationer har länge varnat för att en gemensam bolagsform kan försvaga arbetstagarnas rättigheter.
Läs mer: Svårt att andas i finansiellt centrum – myndigheter jagar de skyldiga. Realtid