Chipjättens börsnotering stoppas när AI-oron sprider sig bland investerare

Den sydkoreanska chiptillverkaren SK Hynix stoppar planerna på att börsnotera dotterbolaget Solidigm i USA.

Beslutet fattas mot bakgrund av osäkra marknadsförhållanden och växande oro för värderingarna inom artificiell intelligens.

SK Hynix meddelade på fredagen att marknadsläget och utvecklingen på aktiemarknaden ligger bakom beslutet.

Skulle bli en enorm tech-IPO

Bolaget framhåller samtidigt att det inte innebär någon förändrad syn på Solidigms tillväxtmöjligheter, skriver Wall Street Journal.

Solidigm, som bildades efter att SK Hynix förvärvat Intels verksamhet inom NAND-flashminnen, hade planerat att ta in mellan 10 och 15 miljarder dollar i nytt kapital genom en börsnotering.

Enligt branschbedömningar skulle bolaget kunna värderas till uppemot 150 miljarder dollar.

En notering i den storleksordningen hade kunnat bli en av de största teknikintroduktionerna någonsin.

ANNONS

Kapitalet skulle bland annat användas för att finansiera en ny produktionsanläggning i USA, där efterfrågan på minneskretsar ökar i takt med utbyggnaden av datacenter.

Läs mer: 6 500 miljarder ska in i AI – börsvinnarna som många missat. Dagens PS