Efter SK Hynix-noteringen på Nasdaq var det tänkt att dotterbolaget Solidigm skulle gå samma väg. Men så blir det inte.
Chipjättens börsnotering stoppas när AI-oron sprider sig bland investerare
Den sydkoreanska chiptillverkaren SK Hynix stoppar planerna på att börsnotera dotterbolaget Solidigm i USA.
Beslutet fattas mot bakgrund av osäkra marknadsförhållanden och växande oro för värderingarna inom artificiell intelligens.
SK Hynix meddelade på fredagen att marknadsläget och utvecklingen på aktiemarknaden ligger bakom beslutet.
Skulle bli en enorm tech-IPO
Bolaget framhåller samtidigt att det inte innebär någon förändrad syn på Solidigms tillväxtmöjligheter, skriver Wall Street Journal.
Solidigm, som bildades efter att SK Hynix förvärvat Intels verksamhet inom NAND-flashminnen, hade planerat att ta in mellan 10 och 15 miljarder dollar i nytt kapital genom en börsnotering.
Enligt branschbedömningar skulle bolaget kunna värderas till uppemot 150 miljarder dollar.
En notering i den storleksordningen hade kunnat bli en av de största teknikintroduktionerna någonsin.
Kapitalet skulle bland annat användas för att finansiera en ny produktionsanläggning i USA, där efterfrågan på minneskretsar ökar i takt med utbyggnaden av datacenter.
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Brist i flera år framöver
Solidigm tillverkar NAND-flashminnen som används för datalagring. Efterfrågan har stigit kraftigt i takt med teknikbolagens omfattande investeringar i AI-infrastruktur.
Priserna på minneskretsar har samtidigt skjutit i höjden. Världens största minnestillverkare, Samsung Electronics, SK Hynix och amerikanska Micron Technology, har rapporterat rekordvinster.
Branschföreträdare räknar med att utbudsbristen kan bestå till 2028.
Trots den starka efterfrågan har investerarnas oro för höga värderingar och de stora kostnaderna för AI-utvecklingen tilltagit. Solidigm är det senaste i raden av bolag som skjuter upp eller ställer in planer på börsnotering.
Tidigare i oktober drog den australiska datacenteroperatören Firmus Grid tillbaka sina noteringsplaner.
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Noterades i juli
Blackstone-backade AirTrunk har i sin tur skjutit upp en planerad börsintroduktion i Singapore till nästa år.
SK Hynix har även mött motstånd från tillsynsmyndigheter och aktieägare, som befarat att en separat notering skulle späda ut aktieägarnas värde och i praktiken skapa en parallell börsnotering till moderbolagets.
SK Hynix är redan noterat på den sydkoreanska Kospi-börsen och gjorde i juli debut på Nasdaq.
Då tog bolaget in 26,5 miljarder dollar, vilket blev den största amerikanska börsnoteringen någonsin för ett utländskt företag.
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