Kortjätten förbereder sig för stor förändring – säger upp tusentals

Kreditkortsföretaget American Express skär ned omkring fem procent av sin globala personalstyrka som en del av en omorganisation inför ökad användning av artificiell intelligens.

Beskedet innebär tusentals färre anställda och en omstruktureringskostnad på 336 miljoner dollar.

Vid utgången av 2025 hade American Express nästan 77 000 anställda.

Färre mellanchefer

Nedskärningarna presenterades i samband med bolagets rapport för det tredje kvartalet.

Finanschefen Christophe Le Caillec uppger att omorganisationen ska göra företaget mer effektivt och förbereda verksamheten för AI, skriver CNBC.

Bolaget ska bland annat minska antalet chefsnivåer och ge chefer ansvar för större verksamheter, vilket ska underlätta automatiseringen av interna processer.

Enligt ledningen handlar förändringarna om att först förenkla och effektivisera organisationen innan fler arbetsuppgifter automatiseras med hjälp av ny teknik.

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