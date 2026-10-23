Många bolag skär nu ned antalet tjänster med hänvisning till AI. Kortjätten American Express är det senaste i raden.
Kortjätten förbereder sig för stor förändring – säger upp tusentals
Kreditkortsföretaget American Express skär ned omkring fem procent av sin globala personalstyrka som en del av en omorganisation inför ökad användning av artificiell intelligens.
Beskedet innebär tusentals färre anställda och en omstruktureringskostnad på 336 miljoner dollar.
Vid utgången av 2025 hade American Express nästan 77 000 anställda.
Färre mellanchefer
Nedskärningarna presenterades i samband med bolagets rapport för det tredje kvartalet.
Finanschefen Christophe Le Caillec uppger att omorganisationen ska göra företaget mer effektivt och förbereda verksamheten för AI, skriver CNBC.
Bolaget ska bland annat minska antalet chefsnivåer och ge chefer ansvar för större verksamheter, vilket ska underlätta automatiseringen av interna processer.
Enligt ledningen handlar förändringarna om att först förenkla och effektivisera organisationen innan fler arbetsuppgifter automatiseras med hjälp av ny teknik.
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Går i samma riktning
American Express är därmed en del av en bredare trend inom finanssektorn, där banker och andra finansiella företag försöker minska kostnaderna genom teknisk utveckling.
På torsdagen bekräftade brittiska Barclays planer på att skära ned 5 000 tjänster, motsvarande omkring fem procent av personalstyrkan.
Beskeden kommer samtidigt som finansbranschen gynnas av en relativt stark konsumtion och motståndskraftig kreditgivning.
American Express vd Stephen Squeri lyfte också fram AI som en viktig del av bolagets framtida strategi.
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Högre vinst än väntat
Tekniken ska bland annat användas för att erbjuda kortkunder mer personligt anpassade tjänster och erbjudanden.
Samtidigt betonar ledningen att externa AI-tjänster inte ska få obegränsad tillgång till bolagets system. Anslutningar ska i stället ske genom godkända tekniska gränssnitt för att skydda kunder och handlare.
Kvartalsrapporten visade att den justerade vinsten per aktie uppgick till 4,68 dollar, över analytikernas förväntningar på 4,48 dollar.
Intäkterna steg med 9 procent till 20,06 miljarder dollar, något under marknadens prognos på 20,12 miljarder dollar.
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