Vissa ETF:er mot olja riskerar gå under 

Den amerikanska oljan WTI (West Texas Intermediate) handlades i tisdags för första gången i historien till ett negativt pris. Som mest fick en köpare ett fat olja och 40 dollar i handen.

Anledningen är att WTI-olja handlas med fysisk leverans vilket innebär att den som äger ett kontrakt av terminen som förfaller idag (vars pris föll till minus 40 dollar under gårdagen) också får fysisk leverans av oljan under maj månad. Finansiella aktörer som spekulerar i olja vill mycket sällan ha ett större antal oljefat levererade till dörren, speciellt inte när det inte finns någonstans att lagra dem. De behöver istället sälja terminskontraktet innan det förfaller. Det var det som drev det historiskt lägsta priset någonsin på amerikanska oljan. Det är inget ovanligt att det spekuleras i oljepriset, det händer hela tiden.

Den avgörande skillnaden är att pandemin har fört med sig en kraftigt minskad efterfrågan och utbudet har ännu inte anpassats. Det har lett till att lagren har fyllts nära till bredden och de traditionella köparna av WTI-kontrakt kan idag inte ta fysisk leverans. De oljeproducerande länderna har till slut kommit överens om att minska utbudet, men efterfrågeminskningen är två till tre gånger större än utbudsminskningen. Pandemin förväntas vara övergående och därför är priset på olja som levereras längre fram i tiden dyrare.

Det har därför varit en fin affär att fortsätta pumpa upp olja och lagra den för att vid ett senare tillfälle kunna sälja den till ett högre pris. Det är kostsamt för många producenter att sluta producera olja och det har blivit populärt bland finansiella aktörer att dra nytta av detta. Problemet är att det blivit så populärt att lagerkapaciteten för olja som levereras under maj håller på att ta slut.

Tyvärr är det många som missuppfattar hur populära investeringar som ETF:er mot olja fungerar och investeringen riskerar att inte uppfylla förväntningarna.

För det första: Traditionellt är dessa instrument uppbyggda av investeringar i just oljeterminer. ETF:erna fungerar generellt så att de äger den termin som förfaller nästa månad för att det är den som har bäst likviditet (maj i detta fall). Innan terminen förfaller så köper ETF:en nästkommande månads terminskontrakt och säljer nuvarande månad.

Lågkonjunkturen som skapats av pandemin förväntas vara övergående och därför är terminspriset på olja högre längre fram i tiden än det nuvarande priset (så kallad stark contango).

Det innebär att kontraktet som ETF:en köper är mycket dyrare än det som säljs vilket gör att den här typen av investeringar blir extremt dyr i rådande marknadsläge. Under tisdagen handlades junikontraktet för knappt 16 dollar för ett fat olja, medan julikontraktet handlas för cirka 23 dollar fatet. För att endast kompensera för kostnaden att rulla kontraktet en månad framåt behöver alltså oljepriset stiga med hela 7 dollar. Så länge framtida pris är högre (vilket just nu är fallet för flera år framåt i tiden) kommer detta upprepas varje månad.

För det andra: Lägg även till att efterfrågan på olja sannolikt kommer vara mycket svag även under juni månad. Eftersom oljelagren sannolikt är nära full kapacitet i juni också, riskerar junikontraktet att falla kraftigt innan även det löper ut, vilket vi redan har fått se under de senaste dagarna sedan majkontraktet förfallit. För att det ska bli en god investering på sikt krävs det att utbud och efterfrågan kommer i balans genom att det låga oljepriset slår ut producerande oljebrunnar så att utbudet minskar samtidigt som efterfrågan kommer tillbaka.

Trump försökte i går prata upp priset genom att hänvisa till en mindre dispyt med Iran men det är ett slag i luften så länge som utbudet är för högt. Men på sikt är den största garanten för högre oljepris just ett lågt oljepris. Ju värre det blir på kort sikt desto högre kan det potentiellt bli på lång sikt. Skulle allt för många producenter slås ut kommer oljepriset stiga när efterfrågan kommer tillbaka. Men risken är att ett förändrat beteende såsom minskat (affärs)resande och miljöaspekter kommer begränsa uppsidan efter en initial uppgång från nuvarande extremt låga nivå.

För det tredje: Flertalet ETF:er och indexfonder som investerar i olja är inte konstruerade för att oljepriset ska vara negativt, värdet på investeringarna blir ju negativa när terminspriset blir negativt. Vissa ETF:er kommer gå under och vissa fonder har tvingats stänga tillfälligt. En sannolik lösning är att de kommer tvingas byta strategi och köpa terminskontrakt med längre löptider för att minska risken för negativt pris, men det begränsar uppsidan kraftigt då priset på dessa terminskontrakt är betydligt högre.

Exempelvis kostade ett terminskontrakt som förfaller i december i år 25 dollar per fat och det som förfaller i december 2021 kostar 33 dollar per fat under gårdagen. Priset behöver alltså stiga från dessa nivåer för att värdet på investeringen ska stiga.

Erik Lundkvist

Chief Investment Officer, Coeli