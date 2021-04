Rörelseresultatet blev 1 249 miljoner kronor (-334).



Här ingår erhållna utdelningar med noll miljoner kronor (64) och värdeförändringar på portföljbolagen med 1 318 miljoner kronor (-325).



Resultatet före skatt var 1 250 miljoner kronor (-333).



Resultatet efter skatt blev 1 250 miljoner kronor (-337). Resultat per aktie hamnade på 100,28 kronor (-27,02).



Avkastningen på substansvärdet i första kvartalet var +16 procent (-7). Jämförelseindexet

OMXSGI avkastade samtidigt +14 procent (-18).



Substansvärdet var 738 kronor per aktie den 31 mars. Justerat för återinvesterad utdelning var substansvärdet 742 kronor per aktie, en ökning med 16 procent i kvartalet.



Creades förslår att årstämman beslutar om en split med villkor 10:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i tio aktier.



Creades köpte i början av april 12 procent av aktierna i prisjämförelsetjänsten Pricerunner för 370 miljoner kronor.