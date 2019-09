Conni Jonsson sålde EQT-aktier för 258 miljoner kronor

EQT börsintroducerades i dag till kursen 67 kronor per aktie. Aktien har rusat under förmiddagen och i skrivande stund handlas den till cirka 83 kronor per aktie, en kursuppgång om 24 procent.

Inför börsnoteringen köpte EQT:s CFO Kim Henriksson 225 000 aktier för 15 miljoner kronor.

EQT-grundaren och styrelseordföranden Conni Jonssons bolag Qarlbo Associates SA sålde 3 852 206 aktier för drygt 258 miljoner kronor.

Annons

Annons

Samtidigt sålde Lennart Blechers bolag White Mill AG 2 294 171 aktier för totalt 153,7 miljoner kronor.

Lennart Blecher är fjärde största ägaren efter Investor, Conni Jonsson och Thomas von Koch.

Thomas von Kochs bolag TomEnterprise AB sålde 2 629 602 aktier för 176,2 miljoner kronor.

EQT:s vd Christian Sindings bolag Baggins II AS sålde å sin sida 2 158 277 aktier för drygt 144,6 miljoner kronor. Han är riskkapitalbolagets femte största ägare efter Lennart Blecher.

Även vice vd Caspar Callerströms Kramerica Industries AB har sålt 2 066 852 aktier för drygt 138 miljoner kronor inför börsnoteringen.

HR-chefen Anna Wahlström har sålt 430 268 aktier för drygt 28,8 miljoner kronor.

IR-chefen Jussi Saarinens bolag Alados AB sålde 210 365 aktier för drygt 14 miljoner kronor.