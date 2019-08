Catella rekryterar hedgefondstjärna

Catella förstärker sitt förvaltningsteam med en senior resurs inom den viktiga Long/Short Equity-förvaltningen. Mattias Nilsson har en karriär inom analys och kapitalförvaltning och var en av de tongivande förvaltarna bakom Brummer & Partners hedgefond Futuris.

Brummer-fonden fick bland annat utmärkelsen "Hedge Fund of the Decade" av det prestigefyllda magasinet "Hedge Funds Review". En av fondens största framgångar var att bland annat leverera en positiv avkastning på 27 procent under det svåra börsåret 2008. Ett år då den svenska börsen föll med 39 procent.

– Vi är mycket glada att kunna presentera en så senior rekrytering som Mattias till Catellas förvaltarteam. Vi ser en stor potential för lågt marknadskorrelerade produkter på den nordiska marknaden och det är ett område vi vill satsa ännu mera på. Vår produktportfölj med Catella Hedgefond i spetsen passar perfekt in i en väl diversifierad investeringsportfölj och med Mattias erfarenhet kommer vi att ytterligare stärka vår position som en av de ledande förvaltarna inom absolutavkastande förvaltningsprodukter, säger Erik Kjellgren, vd Catella Fondförvaltning.

Mattias Nilsson tillträder sin nya tjänst den 26 augusti.

– Jag ser mycket fram mot att bli en del av Catella och dess satsning på absolutavkastande produkter. Med tanke på rådande marknadsklimat är jag övertygad om det det kommer innebära gott om lönsamma möjligheter under de kommande åren, säger Mattias Nilsson.