Brittiska finansinspektionen ska ta fram regler för Spacs - ska vara klart i sommar

Ramverket ska säkerställa skydd åt investerare genom en minimigolv på marknadsvärdering, möjligheter till att lösa in aktier samt beakta strukturella funktioner hos noteringsformen. Det framgår av ett uttalande från myndigheten.



Utredningen ska vara öppen under fyra veckor där alla olika intressenter bjuds in till att ge synpunkter om reglerna.