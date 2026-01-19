HD granskar lösöreköp som annonserades på karibisk ö

Fallet gäller ett utländskt bolag som valde att publicera kungörelsen lokalt på ögruppen där företaget är registrerat. Enligt Lösöreköpslagen från 1845 ska kungörelsen ske i en ”ortstidning inom den ort där säljaren bor”, men lagen säger inget om hur detta ska tolkas när säljaren finns utomlands.

Läs mer juridik:

Chat GPT sämst på juridik: ”Försöker för mycket” – Realtid

Underinstanserna har, enligt Dagens Juridik, slagit fast att en utländsk publikation inte räcker och att köpet därför saknar skydd mot säljarens borgenärer här i landet. De menar att lagens syfte kräver en svensk kungörelse för att tredje man ska kunna ta del av informationen.

HD ska nu avgöra om en utländsk kungörelse kan uppfylla lagens krav eller om köparen måste vända sig till en svensk tidning för att få sakrättsligt skydd. Avgörandet kan få betydelse för internationella företagsköp där egendom finns i Sverige men parterna verkar i andra jurisdiktioner.