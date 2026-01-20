20 jan. 2026

AGRD tar nästa steg i Sverige när nya byråer ansluter

Porträttbild på Maria Hope från AGDR
AGRD:s Group CEO Maria‑Pia Hope ser ett växande intresse från branschen när två nya byråer ansluter till gruppen
Karin Andersen
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Två advokatbyråer ansluter nu till AGRD Partners. De blir därmed de första att gå in i gruppens struktur sedan lanseringen. Fredagens besked sätter fart på AGRD:s expansion och stärker närvaron på den svenska marknaden.

Group CEO Maria‑Pia Hope, tidigare managing partner på Vinge, ser anslutningarna som starten på en bredare tillväxtfas.

”Det finns ett stort antal byråer som är intresserade av att gå med i AGRD eftersom de tycker att vi har ett erbjudande som stärker deras affär”, säger hon i en intervju med Dagens Juridik.

AGRD Partners bygger på en modell som skiljer sig från traditionella advokatbyråer. Genom extern finansiering och en gemensam affärsstruktur vill gruppen skapa en mer skalbar och konkurrenskraftig aktör inom affärsjuridiken. För att ansluta måste byråerna lämna Advokatsamfundet, eftersom svensk lag inte tillåter externa ägare i advokatverksamhet – ett steg som nu alltså två byråer valt att ta.

Med de första anslutningarna på plats stärker AGRD sin närvaro i Sverige. Nu går de in i nästa fas av sin expansionsstrategi. Hope betonar att målet är att bygga en nordisk aktör med bredd, specialisering och långsiktig kapacitet – och att fler besked kan komma inom kort.

