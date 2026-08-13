Ukraina har behövt ta nödlån av IMF med villkor som inte ses som särskilt förmånliga. Det får nu landets centralbankschef bära hundhuvudet för.
Zelenskyj har tröttnat på sin centralbankschef – står för nära IMF
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj blir allt mer missnöjd med centralbankschefen Andrij Pyshnyj.
Presidenten anser står för nära Internationella valutafonden, IMF, och gör för lite för att stötta den krigsdrabbade ekonomin.
Det uppger personer med insyn i situationen för Bloomberg.
Fått kritik för IMF-lånet
Zelenskyj uppges inte planera att avsätta Pyshnyj i nuläget, men relationen mellan presidenten och centralbankschefen har försämrats.
En viktig källa till konflikten är IMF:s krav på Ukraina i samband med stödlån. I vintras godkände fonden ett låneprogram på 8,1 miljarder dollar, med krav på bland annat skattehöjningar.
Åtgärderna har mött motstånd bland både politiker och befolkning.
Zelenskyj uppges ha varit särskilt kritisk till villkoren från IMF, som är Ukrainas näst största externa givare efter EU. Missnöjet har även riktats mot flera högt uppsatta regeringstjänstemän.
Behövde höja styrräntan
Tidigare vice premiärministern Taras Kachka lämnade sin post i samband med en regeringsombildning förra månaden.
IMF har senare skjutit upp vissa av kraven, samtidigt som fonden betonat vikten av att värna centralbankens självständighet.
Pyshnyj har samtidigt fått kritik från personer nära presidenten för att centralbanken håller penningpolitiken för stram i ett läge där Ukrainas ekonomi är hårt pressad av kriget.
Centralbanken höjde i juli räntan för första gången sedan mars 2025, efter en kraftig uppgång i inflationen. Styrräntan ligger nu på 15 procent.
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Finns utpekade efterträdare
Pyshnyj har även väckt irritation genom ett omfattande offentligt engagemang.
Han publicerar regelbundet möten med högt uppsatta politiker och internationella givare på sociala medier, något som enligt personer nära presidenten får honom att framstå mer som en politiker än en teknokrat.
Ukrainsk lag gör det samtidigt svårt att avsätta centralbankschefen utan tydliga juridiska skäl. Pyshnyj utsågs i oktober 2022 och hans mandat löper till 2029.
Det finns redan tänkbara efterträdare. David Arakhamia, ledare för Zelenskyjs partigrupp i parlamentet, uppges stödja parlamentsledamoten Danylo Hetmantsev.
Även centralbankens förste vicechef Sergij Nikolajtjuk nämns som en möjlig kandidat.
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