Zelenskyj har tröttnat på sin centralbankschef – står för nära IMF

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj blir allt mer missnöjd med centralbankschefen Andrij Pyshnyj.

Presidenten anser står för nära Internationella valutafonden, IMF, och gör för lite för att stötta den krigsdrabbade ekonomin.

Det uppger personer med insyn i situationen för Bloomberg.

Fått kritik för IMF-lånet

Zelenskyj uppges inte planera att avsätta Pyshnyj i nuläget, men relationen mellan presidenten och centralbankschefen har försämrats.

En viktig källa till konflikten är IMF:s krav på Ukraina i samband med stödlån. I vintras godkände fonden ett låneprogram på 8,1 miljarder dollar, med krav på bland annat skattehöjningar.

Åtgärderna har mött motstånd bland både politiker och befolkning.

Zelenskyj uppges ha varit särskilt kritisk till villkoren från IMF, som är Ukrainas näst största externa givare efter EU. Missnöjet har även riktats mot flera högt uppsatta regeringstjänstemän.

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