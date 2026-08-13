En allt större andel av diamanter produceras numera i labb. Det får fler kvinnor att sluta vänta på dyra gåvor och köpa sina egna, menar Swarovskis vd.
Diamantpriserna rasar – det får kvinnor att köpa sina egna smycken
Under 1900-talet marknadsfördes diamanter hårt som en lyxig gåva från män till kvinnor.
Men nu köper kvinnor i allt större utsträckning diamanter till sig själva, enligt Swarovski-chefen Alexis Nasard.
En viktig drivkraft är de kraftigt fallande priserna på laboratorieodlade diamanter.
Tror på större andel
Nasard menar att billigare syntetiska diamanter har gjort det möjligt för fler kvinnor att själva köpa smycken som tidigare främst förknippades med frierier och presenter från män, skriver Financial Times.
Laboratorieodlade diamanter har snabbt tagit marknadsandelar från naturliga diamanter. I USA är mer än 60 procent av stenarna i förlovningsringar enligt Nasard laboratorieodlade.
Han bedömer att andelen kan stiga till 80 procent inom två år.
Produktionen av laboratorieodlade diamanter domineras framför allt av Kina och Indien. När produktionen har ökat har priserna samtidigt fallit kraftigt.
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Vill inte vara för exklusivt
Enligt diamantmarknadsanalytikern Paul Zimnisky har grossistpriset sjunkit till omkring 100 dollar per carat, medan naturliga diamanter fortfarande kostar flera tusen dollar per carat.
Utvecklingen pressar den traditionella diamantindustrin, där naturliga diamanter har varit en central del av marknaden.
För Swarovski är utvecklingen däremot positiv. Bolaget började sälja laboratorieodlade diamanter 2018 som en del av en satsning på att göra varumärket mer exklusivt.
Swarovski grundades för 131 år sedan och var ursprungligen inriktat på kristallsmycken och glasprodukter. Företaget har aldrig sålt eller köpt naturliga diamanter.
Samtidigt har Swarovski försökt hitta en balans mellan lyx och bredare konsumentprodukter. Enligt Nasard gick bolagets tidigare satsning på att göra varumärket mer exklusivt för långt.
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Satsar på bredare kundgrupp
Smyckena blev allt mer avancerade och dyra, samtidigt som försäljningstillväxten bromsade in.
Swarovski omsatte 1,9 miljarder euro under 2025, en ökning med 6 procent från året före.
Det är dock betydligt mindre än toppnivån på 3,37 miljarder euro som bolaget nådde för omkring ett decennium sedan. Till 2020 hade omsättningen halverats.
Sedan 2022 arbetar Swarovski efter en strategi som Nasard beskriver som ”pop luxury”, där företaget försöker kombinera lyx med större tillgänglighet.
Den starkaste tillväxten väntas framöver inom smycken i prisklassen 350–800 euro.
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