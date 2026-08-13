Diamantpriserna rasar – det får kvinnor att köpa sina egna smycken

Under 1900-talet marknadsfördes diamanter hårt som en lyxig gåva från män till kvinnor.

Men nu köper kvinnor i allt större utsträckning diamanter till sig själva, enligt Swarovski-chefen Alexis Nasard.

En viktig drivkraft är de kraftigt fallande priserna på laboratorieodlade diamanter.

Tror på större andel

Nasard menar att billigare syntetiska diamanter har gjort det möjligt för fler kvinnor att själva köpa smycken som tidigare främst förknippades med frierier och presenter från män, skriver Financial Times.

Laboratorieodlade diamanter har snabbt tagit marknadsandelar från naturliga diamanter. I USA är mer än 60 procent av stenarna i förlovningsringar enligt Nasard laboratorieodlade.

Han bedömer att andelen kan stiga till 80 procent inom två år.

Produktionen av laboratorieodlade diamanter domineras framför allt av Kina och Indien. När produktionen har ökat har priserna samtidigt fallit kraftigt.

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