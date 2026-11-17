Tuff konkurrens och dålig fisktillgång. Det är skälen till att Isfjord Norway nu tvingas avveckla verksamheten, trots omsättning på över en miljard.
Norsk laxjätte i konkurs – för dålig tillgång på fisk
Den norska fiskförädlingskoncernen Isfjord Norway har gått i konkurs.
Omkring 300 anställda riskerar därmed att förlora sina jobb vid anläggningen i Orkanger, där företaget förädlar lax och öring.
Konkursbeskedet offentliggjordes i det norska företagsregistret Brønnøysundregistrene på måndagen.
Sämre tillgång på fisk
Personalen hade dock informerats redan på ett personalmöte föregående torsdag. Flera anställda var då redan permitterade, skriver E24.
Isfjord Norway omsatte närmare 1,1 miljarder norska kronor under 2025. Trots den höga omsättningen redovisade bolaget en förlust före skatt på nästan 30 miljoner kronor.
Företaget har hänvisat till hårdare konkurrens och sämre tillgång på fisk som bakomliggande orsaker till den ekonomiska krisen.
Isfjord Norway bedriver ingen egen fiskodling, utan är beroende av externa leverantörer för tillgången på råvaror.
Enligt uppgifter från den norska branschsajten iLaks har bolagets ledning fört diskussioner med fyra potentiella investerare om nytt kapital och möjligheten att fortsätta verksamheten.
Läs mer: Sålde 500 ton lax som borde förstörts: ”Otjänlig som människoföda”. Dagens PS
Hoppas hitta nya ägare
Samtalen har dock inte lett till någon överenskommelse.
Nu är förhoppningen att hitta nya ägare som kan ta över och driva delar av verksamheten vidare i en ny bolagsstruktur.
Boubacar Soumeiga, facklig företrädare för omkring 90 medlemmar i norska livsmedelsarbetarförbundet NNN, beskriver situationen som mycket tung för de anställda.
Samtidigt uppger han att det finns signaler om att fiskleveranser till anläggningen skulle kunna återupptas.
Isfjord Norway grundades år 2000 och har därmed varit verksamt i 26 år. Konkursen innebär ett hårt slag mot de anställda och den lokala fiskförädlingsindustrin i Orkanger.
Läs mer: Diesel märktes om till smörjmedel – åtta åtalas i härvan. Realtid