Den norska fiskförädlingskoncernen Isfjord Norway har gått i konkurs.

Omkring 300 anställda riskerar därmed att förlora sina jobb vid anläggningen i Orkanger, där företaget förädlar lax och öring.

Konkursbeskedet offentliggjordes i det norska företagsregistret Brønnøysundregistrene på måndagen.

Sämre tillgång på fisk

Personalen hade dock informerats redan på ett personalmöte föregående torsdag. Flera anställda var då redan permitterade, skriver E24.

Isfjord Norway omsatte närmare 1,1 miljarder norska kronor under 2025. Trots den höga omsättningen redovisade bolaget en förlust före skatt på nästan 30 miljoner kronor.

Företaget har hänvisat till hårdare konkurrens och sämre tillgång på fisk som bakomliggande orsaker till den ekonomiska krisen.

Isfjord Norway bedriver ingen egen fiskodling, utan är beroende av externa leverantörer för tillgången på råvaror.

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Enligt uppgifter från den norska branschsajten iLaks har bolagets ledning fört diskussioner med fyra potentiella investerare om nytt kapital och möjligheten att fortsätta verksamheten.

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