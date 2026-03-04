Volvo har medvind – orderrekord och produktionsökning

Enligt preliminära siffror från ACT Research uppgick orderingången för tunga lastbilar, så kallade Class 8, till 46 200 fordon i februari, en ökning med 156 procent jämfört med samma månad i fjol.

Det gör februari till den åttonde starkaste ordermånaden någonsin under de drygt 530 månader som ACT Research har sammanställt data, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Analytikern Carter Vieth på ACT Research pekar på flera drivkrafter bakom den starka efterfrågan: kommande kostnadsökningar kopplade till EPA’27-reglerna, en åldrande fordonsflotta och en växande tillit till att fraktraternas uppgång kommer att bestå.

Även segmentet för medeltunga lastbilar (Class 5–7) visade tillväxt med en orderingång på 17 400 fordon, upp 6,7 procent mot föregående år.

Välkommet för Volvo

För AB Volvo (börskurs AB Volvo) innebär siffrorna välkomna besked. Så sent som i oktober 2025 präglades marknaden av ett avvaktande läge som tvingade koncernen att sänka sina prognoser.

Nu tycks bilden ha skiftat helt och den nordamerikanska orderboomen ger en solid grund för resten av året.