Det blåser kraftiga medvindar för Volvo-sfären just nu. Färska siffror visar att den nordamerikanska lastbilsmarknaden upplever en veritabel orderboom, samtidigt som man skalar upp produktionen av sin nya elbil EX60 efter oväntat stark efterfrågan.
Volvo har medvind – orderrekord och produktionsökning
Enligt preliminära siffror från ACT Research uppgick orderingången för tunga lastbilar, så kallade Class 8, till 46 200 fordon i februari, en ökning med 156 procent jämfört med samma månad i fjol.
Det gör februari till den åttonde starkaste ordermånaden någonsin under de drygt 530 månader som ACT Research har sammanställt data, skriver Nyhetsbyrån Direkt.
Analytikern Carter Vieth på ACT Research pekar på flera drivkrafter bakom den starka efterfrågan: kommande kostnadsökningar kopplade till EPA’27-reglerna, en åldrande fordonsflotta och en växande tillit till att fraktraternas uppgång kommer att bestå.
Även segmentet för medeltunga lastbilar (Class 5–7) visade tillväxt med en orderingång på 17 400 fordon, upp 6,7 procent mot föregående år.
Välkommet för Volvo
För AB Volvo (börskurs AB Volvo) innebär siffrorna välkomna besked. Så sent som i oktober 2025 präglades marknaden av ett avvaktande läge som tvingade koncernen att sänka sina prognoser.
Nu tycks bilden ha skiftat helt och den nordamerikanska orderboomen ger en solid grund för resten av året.
Boom för SUV
Parallellt med lastbilsboomen meddelar Volvo Cars att man ökar produktionsvolymerna för sin helt elektriska SUV EX60 vid fabriken i Torslanda.
Knappt en månad efter bilens debut har orderingången på nästan alla större europeiska marknader överstigit de interna prognoserna markant, med över 3 000 beställningar enbart i Sverige.
Ordertakten är högre än för EX30 efter dess lansering 2023, trots att den bilen låg i ett lägre prissegment. Volvo Cars för nu dialog med fackföreningarna om att hålla Torslandafabriken öppen en extra vecka under sommaren, något som aldrig tidigare skett i företagets historia (Volvo Cars).
”Att så många kunder beställde EX60 under den första månaden har överträffat våra förväntningar”, säger Erik Severinson, Chief Commercial Officer på Volvo Cars i en kommentar.