”Underbarnets” miljardras – förlorade 32 procent på tio månader

Bakom fonden står Hamza Lemssouguer, den tidigare Credit Suisse-stjärnan som tackade nej till miljardären Ken Griffin och byggde upp ett fondbolag med omkring 22 miljarder dollar under förvaltning. Nu har hans aggressiva satsningar på högriskobligationer slagit tillbaka.

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Förlusterna framgår av ett investerarbrev som Bloomberg har tagit del av. I brevet medger Arini att fonden underskattade turbulensen på marknaden för CCC-klassade obligationer. Det är de lägst rankade skräpobligationerna, och de står för merparten av fondens exponering.

Ledningen tänker ändå inte överge sina största satsningar.

”Vad gäller våra kärnpositioner, låt oss vara tydliga: vår övertygelse står fast”, skriver Arini i brevet.

Drahi och Aston Martin

Det är framför allt stora, koncentrerade satsningar som nu kostar. Enligt Financial Times har Arinis satsningar på skulder i Patrick Drahis Altice International och lyxbilstillverkaren Aston Martin gått dåligt under de senaste månaderna. Även telekombolaget Brightspeed finns bland innehaven.

En historisk utförsäljning av obligationer med låg kreditvärdighet har förvärrat läget. Bankerna som lånat ut pengar för att ge fonden större slagkraft har ställt krav på mer säkerheter. Arini har därför börjat sälja stora block av obligationer i pressade bolag, skriver FT.

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Enligt investerarbrevet har fonden gått igenom sina fem största innehav på nytt. De motsvarar ungefär två tredjedelar av fondens nettotillgångar. Arini har minskat vissa positioner och sänkt sin bruttobelåning till den lägsta nivån sedan början av 2022. Portföljen ska också bli mer diversifierad.

Själva pekar Arini främst på tekniska faktorer och inte på att bolagen har blivit sämre. Fonden nämner bland annat att CLO-fonder, som paketerar företagslån, närmar sig sina tak för hur mycket CCC-krediter de får äga. Fonden pekar också på riktad blankning.