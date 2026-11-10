En av de snabbast växande hedgefonderna i världen har drabbats av ett dramatiskt ras. Arini Capital Managements huvudfond har förlorat 32 procent sedan årsskiftet, varav hela 19,7 procent under oktober.
”Underbarnets” miljardras – förlorade 32 procent på tio månader
Bakom fonden står Hamza Lemssouguer, den tidigare Credit Suisse-stjärnan som tackade nej till miljardären Ken Griffin och byggde upp ett fondbolag med omkring 22 miljarder dollar under förvaltning. Nu har hans aggressiva satsningar på högriskobligationer slagit tillbaka.
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Förlusterna framgår av ett investerarbrev som Bloomberg har tagit del av. I brevet medger Arini att fonden underskattade turbulensen på marknaden för CCC-klassade obligationer. Det är de lägst rankade skräpobligationerna, och de står för merparten av fondens exponering.
Ledningen tänker ändå inte överge sina största satsningar.
”Vad gäller våra kärnpositioner, låt oss vara tydliga: vår övertygelse står fast”, skriver Arini i brevet.
Drahi och Aston Martin
Det är framför allt stora, koncentrerade satsningar som nu kostar. Enligt Financial Times har Arinis satsningar på skulder i Patrick Drahis Altice International och lyxbilstillverkaren Aston Martin gått dåligt under de senaste månaderna. Även telekombolaget Brightspeed finns bland innehaven.
En historisk utförsäljning av obligationer med låg kreditvärdighet har förvärrat läget. Bankerna som lånat ut pengar för att ge fonden större slagkraft har ställt krav på mer säkerheter. Arini har därför börjat sälja stora block av obligationer i pressade bolag, skriver FT.
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Enligt investerarbrevet har fonden gått igenom sina fem största innehav på nytt. De motsvarar ungefär två tredjedelar av fondens nettotillgångar. Arini har minskat vissa positioner och sänkt sin bruttobelåning till den lägsta nivån sedan början av 2022. Portföljen ska också bli mer diversifierad.
Själva pekar Arini främst på tekniska faktorer och inte på att bolagen har blivit sämre. Fonden nämner bland annat att CLO-fonder, som paketerar företagslån, närmar sig sina tak för hur mycket CCC-krediter de får äga. Fonden pekar också på riktad blankning.
Ändrade sig om Citadel
Hamza Lemssouguer är född i Casablanca och gjorde sig ett namn som kredithandlare på Credit Suisse. 2020 erbjöds han att förvalta en europeisk kreditfond på flera miljarder dollar åt Ken Griffins Citadel, enligt Wall Street Journal. Han tackade först ja men ändrade sig när Credit Suisse lovade att hjälpa honom starta en egen fond.
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Arini startade 2022 med en miljard dollar. I dag förvaltar bolaget omkring 22 miljarder dollar i olika strategier. Enligt WSJ, som hänvisar till Hedge Fund Research, har ingen ny hedgefondförvaltare vuxit snabbare sedan starten.
Lemssouguer föder upp sällsynta papegojor, och fondbolaget har fått sitt namn efter en grupp papegojor.
Tillväxten har gått så snabbt att Arini i juni skrev avtal om att hyra Apollos tidigare Londonkontor, enligt FT. Det handlar om samtliga åtta våningar och källaren i en byggnad på omkring 3 700 kvadratmeter nära Hanover Square. Inflyttningen sker nästa år.
”Business as usual”
Under den senaste veckan har Arini tagit in 389 miljoner dollar. Pengarna är en del av en kapitalanskaffning på totalt 1,5 miljarder dollar, enligt Hedgeweek.
En person nära Arini säger till FT att det är ”business as usual” för fonden. Arini har också påmint investerarna om att fonden tidigare har återhämtat sig från perioder med kraftiga värdesvängningar.
Arini är inte ensam om en tuff höst. Oktober blev en mardrömsmånad även för flera aktieinriktade hedgefonder.
I somras tvingades dessutom Leopold Aschenbrenners AI-fond Situational Awareness till en blixtförsäljning. Då var det Griffins Citadel som klev in och köpte aktierna med rabatt.